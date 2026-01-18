Atletisme
L'Avinent Manresa aconsegueix dos bronzes en el Campionat de Catalunya de mitja marató
La tortosina Mireia Guarner, en la prova abaoluta, i el manresà Manel Sánchez, en M45, pugen al tercer graó del podi a Granollers
L'Avinent Manresa ha aconseguit dues medalles de bronze en el Campionat de Catalunya de mitja marató que s'ha disputat coincidint amb la prova de Granollers. En la categoria absoluta, la tortosina Mireia Guarner ha finalitzat tercera amb un temps d'1.15.13, per darrere de Núria Gil (1.12.11) i de Cristina Silva (1.15.10). De fet, Guarner ha estat setena de la cursa per la presència d'atletes africanes, entre elles la guanyadora, l'etíop Beyhelem Nega.
En la cursa M45, Manel Sánchez ha estat quart de la cursa i tercer entre els catalans, amb 1.14.28, a un minut del segon lloc de Jordi Alsina, de l'Esportiu Torelló, i a dos i mig del guanyador, Miki Solé, de Les Tortugues.
Un total de dotze corredors de casa nostra han pres part a la prova, en què ha destacat les millors marques personals d'Aleix Sellarés (1.12.46), Josep Casals (1.13.49) i Ivan Martínez (1.15.53). També hi ha fet una bona actuació l'ultrafondista Manel Deli, que prepara l'estatal de cent quilòmetres i que ha obtingut un registre d'1.14.41.
En canvi, la mala sort ha estat per a Aleix Solergibert, que ha fet uns extraoficials 1.12.55 però que no compten perquè ha perdut el xip que tots els competidors porten adherit per culpa de la pluja. En els 20 quilòmetres, a un i poc de la meta, havia marcat 1.09.25.
