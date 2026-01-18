Hoquei patins/OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat aprofita la derrota del Barça i recupera el lideratge en vèncer el Caldes (2-0)
El triomf contra el cuer, unit a la desfeta barcelonista a Calafell, deixa els arlequinats empatats amb el Liceo al capdavant de la classificació
L'Igualada Rigat ha fet bo el tràmit, tot i que ha costat més del que s'esperava, i ha derrotat el cuer de l'OK Lliga, el Recam Caldes, per un 2-0 que el deixa al capdavant de la classificació. La victòria arlequinada enmig de dos partits trascendentals, l'empat de dilluns al Palau i el duel de Champions de dimecres, a casa, contra el Trissino, era imprescindible i deixa els homes de Marc Muntané empatats a punts contra un Liceo que tampoc no ha fallat i ha vençut el penúltim, el Cerdanyola, també amb més dificultats de les previstes (4-3).
Segurament ha contribuït a l'excessiva calma igualadina el matiner gol de Matías Pascual, que ha etzibat un fort tret creuat que ha batut el porter Xus Fernández. La resta del partit ha estat de domini anoienc, però no arribava en cap moment el segon gol que sentenciés el duel. No ho ha fet fins poc més de dos minuts abans del final, quan Roger Bars i Marc Carol han fet una gran combinació darrere la porteria que ha acabat amb rematada del segon. L'Igualada ha disposat d'una falta directa per la desena falta del Caldes, però Biel Llanes no l'ha poguda aprofitar.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Matías Pascual, Marc González, Roger Bars -equip inicial- Ruano, Roma, Carol, Cañadillas
CH CALDES RECAM LÀSER: Fernández, Mendes, Blanque, Zanon, Ballart -equip inicial- Yeste, Rovira, Vila, Serra
ÀRBITRES: Reverter i Escobar
GOLS: 1-0 Pascual min 1, 2-0 Carol min 48
