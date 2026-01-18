L'Igualada s'imposa per la mínima a la Pirinaica (0-1)
Un solitari gol d'Hugo Santana dona tres punts al conjunt igualadí en un enfrontament de vertigen
L'Igualada va tornar a sumar una nova victòria per la mínima a la Mion (0-1) després d'un partit intens i de màxima igualtat que es va decidir per petits detalls. Els anoiencs es mantenen tercers, mentre que els manresans acaben la primera volta en la desena posició del grup.
L'inici del partit va ser igualat, amb els dos equips lluitant al mig del camp amb diverses anades i vingudes. Els manresans van tenir les millors ocasions, però els igualadins van manar a les dues àrees. En una centrada penjada a l'àrea, Elhadji Baldeh rematava de cap al travesser, i el rebuig l'aprofitava Hugo Santana per fer, de semixilena, l'únic gol del partit. La Pirinaica va reaccionar amb una gran ocasió de Max Morell immediatament després que aturava Adrià Rojas. Els manresans van tenir alguna aproximació més de perill en els minuts finals, mentre que els igualadins també van poder ampliar distàncies, però sense efectivitat.
La segona meitat va ser de vertigen. Els manresans van fer una passa endavant a la recerca de l'empat, mentre que els anoiencs van defensar-se i van lluitar de tu a tu, i també va tenir algunes ocasions per sentenciar l'enfrontament. Els minuts finals, marcats també per la meteorologia, van ser de domini creixent per l'equip local, però el bon paper de Rojas i dels defenses van protegir la victòria anoienca, que va saber patir davant les envestides del conjunt local.
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces (Alsina 81’), Vinasco, Nocete, Peñarrubia (Puentes 66’), Morell (Djibo 74’), Moral, Bojang (Ponce 89’), Santiago, Samper (Rodríguez 74’) i Altimira.
CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, Solernou, Álvarez (Carbó 66’), A. Cuadras, Baldeh, Samaniego (Fernández 66’), Sandoval (G.Cuadras 89’), Santana, Barrios i Monje (Olmo 46’).
ÀRBITRE: Marcel Pagès, auxiliat per Ernest Tamayo i Yeray García.
GOL: 0-1 Santana min 30.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir