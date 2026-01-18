Bàsquet/Lliga Femenina 2
El Manresa CBF apallissa el Sanfer i ja té sis triomfs (73-57)
La formació de Marc Rovirosa deixa pràcticament sentenciat el matx a la primera meitat i es consolida a la zona mitjana de la classificació
El Manresa CBF va fonamentar el sisè triomf de la temporada a l’LF2 contra l’Abril Adba Sanfer (73-57) gràcies a una primera part aclaparadora en la qual van anotar cinquanta punts -trenta en el primer període-. A la represa, amb el partit pràcticament resolt, les bagenques van baixar la intensitat fruit de l’àmplia renda, però sense veure perillar la victòria, la segona consecutiva, que rubrica les bones sensacions de l’equip de Marc Rovirosa a Mataró i el consolida a la zona mitjana de la taula.
Des de l'inici, les locals van deixar palès el seu bon estat de forma davant unes asturianes que no van trobar resposta a la sortida fulgurant de l'equip bagenc. Tant al primer com al segon quart, el Manresa CBF doblava les adversàries en el marcador. Un nivell d'encert colossal que va tenir com a màximes exponents Iona Garcia i Desirée Zafra, autores de 19 punts.
En el segon acte, fruit de la distenció generada per una renda tan àmplia, les de Marc Rovirosa van abaixar el llistó, perdent la fluïdesa i eficàcia anotadora dels primers vint minuts. El Sanfer va frenar l'allau ofensiva de les amfitriones, però no van poder entrar dins del partit perquè l'encert no les va acompanyar, especialment en un darrer període d'escassa producció a banda i banda del parquet.
Dissabte vinent, a les cinc de la tarda, buscaran el tercer triomf consecutiu a la pista de l'Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Almasque 4, Sall 8, Garcia 19, Teixidó 7, Zafra 19 -cinc inicial- Morros, Ortas 4, Beltran, Páez 2, Martí 5, Gener 5
ABRIL ADBA SANFER: Larsen 10, Fraile 8, Janssen 10, Sevilla 7, Ugochukwu 10 -cinc inicial- Lorenzo 10, García, Prats 2, Martínez
ÀRBITRES: Tauler i Miquel
PARCIALS: 30-13, 50-26, 63-46, 73-57
