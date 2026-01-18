El San Mauro es retroba amb la victòria dos mesos després (1-0)
Un solitari gol de Bernat Benito dona els tres punts als anoiencs després de dominar el Santfeliuenc i surten de la cua de la classificació
El San Mauro va aconseguir confirmar les sensacions de les darreres jornades i va obtenir, dos mesos després, una nova victòria que el posa de ple en la lluita per la permanència. Els anoiencs es van fer forts a casa i van superar el Santfeliuenc (1-0) i surten, després de diverses jornades, de la darrera posició del grup. Ara són penúltims, amb catorze punts, a només tres de la zona de permanència que actualment marca, precisament, el conjunt de la capital del Baix Llobregat.
Els primers minuts del partit ja es va veure un San Mauro intens i dominador en la possessió i es va imposar en el joc, mentre que els santfeliuencs van plantejar un bloc baix i buscaven ocasions de perill a través de la pilota aturada i de transicions ràpides, però sense arribar a inquietar la porteria de Caleb Martínez. A mesura que passaven els minuts, els anoiencs creixien i tenien encara més ocasions, i els deu minuts finals de la primera meitat van ser un atac constant dels locals. Al descompte de la primera meitat, Marc Gulias va tenir una clara ocasió a boca de canó que no va entrar per ben poc.
L'inici de la segona meitat també va ser de domini local i, al cap de tres minuts de la represa, Bernat Benito va anotar l'únic gol del partit en una segona jugada després d'un llançament de pilota aturada. A partir d'aleshores, els del Baix Llobregat van fer una passa endavant i el partit va deixar de tenir un dominador clar, amb predomini de les transicions per part d'ambdós equips. Els santfeliuencs van arribar amb perill, però, només en una ocasió aïllada, i els de Santa Margarida van tenir moltes aproximacions per banda que no van materialitzar, i van aconseguir mantenir el marcador i endur-se els primers tres punts de l'any.
UD SAN MAURO: Martínez, Masegosa, García, Enríquez, Benito (Yáñez 57’), Escamilla (Cosano 85’), Maymó, Espinosa, Romeu (Aribau 57’), Cañero (Navarro 77’) i Gulias.
FC SANTFELIUENC: Casamayor, Villegas, García, Carbonell (Hervías 57’), Avellaneda, Blasco, Caresia (Honorato 85’) Rodríguez, Casares (Avilés 65’), Olaechea (Sadurní 70’) i Fernández (Méndez 57’).
ÀRBITRE: Álvaro Sánchez, auxiliat per Radu Capra i Jaume Pérez.
GOLS: 1-0 Benito min 48.
