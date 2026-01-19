Futbol | Copa del Rei
El Barça jugarà els quarts de la Copa contra l'Albacete, el botxí del Reial Madrid
Després de superar el Guadalajara i el Racing de Santander, els blaugrana hauran de vèncer el conjunt manxec en l'última eliminatòria a partit únic de la competició del ‘KO’
Adrià Fernández | Regió7
El FC Barcelona ja sap quin serà el seu rival als quarts de final de la Copa. El sorteig celebrat avui dilluns ha determinat que els blaugrana disputin la següent eliminatòria de la competició del ‘KO’, l'última a partit únic, contra l’Albacete Balompié. Així doncs, l'enfrontament es disputarà a l’estadi Carlos Belmonte, ja que emcara a aquestes alçades es manté la preferència com a locals per als equips de categoria inferior.
El conjunt manxec arriba a aquesta ronda de la Copa com la gran sorpresa del torneig, després d’haver eliminat el Reial Madrid als vuitens de final sobre la botzina per 3-2, el dia que Álvaro Arbeloa va debutar com a entrenador madridista, substituint el destituït Xabi Alonso. Els rivals anteriors que ha deixat pel camí el conjunt conegut com el ‘queso mecánico’ són l’UD San Fernando (0-3), el Leganés (1-2) i el Celta de Vigo (2-2 i 3-0 a la tanda de penals).
A l’espera de conèixer el calendari complet dels quarts de final de la Copa, els de Hansi Flick ja saben que aquest partit estarà programat entre dimarts 3 de febrer, dimecres 4 de febrer i dijous 5 de febrer. Un duel que arribarà després de la jornada de Lliga a domicili contra l’Elx (dissabte 31 de gener a les 21.00 hores) i abans de rebre el Mallorca a l’Spotify Camp Nou en la competició domèstica (el cap de setmana del 7-8 de febrer).
Un camí planer
D’aquesta manera, aquest serà el tercer rival de categoria inferior al qual el Barça s’enfronti en aquesta competició des que va debutar als setzens de final. Ho va fer contra el Guadalajara de Primera RFEF, amb victòria per 0-2, gràcies als gols d’Andreas Christensen i Marcus Rashford; i dijous va eliminar el Reial Racing Club de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, pel mateix resultat, amb les dianes —també tardanes— de Ferran Torres i Lamine Yamal.
Així doncs, els abonats del FC Barcelona hauran d’esperar per veure el primer i únic partit del conjunt blaugrana a l’Spotify Camp Nou, en cas que superin l’eliminatòria davant l’Albacete. La ronda de semifinals és l’única que es disputa a doble partit per garantir que tots els equips disputin almenys un encontre com a locals.
La resta d’eliminatòries dels quarts de final seran: Deportivo Alavés–Reial Societat, València–Athletic Club i Betis–Atlètic de Madrid.
Un duel inèdit
Serà la primera vegada que Barça i Albacete s’enfrontin a la Copa. Fins ara, s’han vist les cares en 14 ocasions, amb un balanç força favorable als catalans: 9 victòries dels culers, quatre empats i una derrota. L’últim partit entre tots dos equips es va disputar l’1 de maig de 2005 i va acabar amb victòria del Barcelona per 2-0. Molts recordaran aquell partit perquè va ser històric: Leo Messi va marcar el seu primer gol amb el primer equip del Barça. Amb el dorsal 30, l’argentí va superar Raúl Valbuena amb una vaselina a passada de Ronaldinho en el temps afegit.
Els enfrontaments anteriors, a banda dels dos partits de Lliga de la temporada 2003/04, corresponen a la dècada dels noranta, quan l’Albacete militava a Primera Divisió. Des del seu descens a Segona el 2005, no ha tornat a la categoria d’or del futbol espanyol. De fet, va arribar a estar quatre anys a l’extinta Segona Divisió B i la temporada 2020/21 va baixar a Primera RFEF, tot i que el curs següent ja va retornar a LaLiga Hypermotion. Des d’aleshores, aquesta és la seva quarta temporada en aquesta divisió i, actualment, ocupa la 14a posició, quatre punts per sobre del descens i a vuit unitats de les places de ‘play-off’ d’ascens.
