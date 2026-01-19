Atletisme
Griselda Serret, de l'Avinent, és plata en la mitja marató de marxa del Vendrell i dos bronzes per al CA Igualada en deu quilòmetres
Daniela Gaitán, amb rècord local, i Marc Suárez ascendeixen a la tercera posició del podi en la competició disputada al Baix Penedès
Regió7
La marxadora de l'Avinent Manresa Griselda Serret va obtenir la segona posició en l'onzena edició del Gran Premi de marxa atlètica del Vendrell, que estrenava la categoria de mitja marató per substituir la de 20 quilòmetres. La cursa es troba dins de la World Athletics Race Walk Tour i éra la primera que es disputava a l'estat en aquesta distància.
Serret va fer, a més, rècord de l'entitat, amb un temps d'1.42.57, només superada per Sofia Santacreu, del Cornellà Atlètic, que va vèncer amb 1.36.34. El tercer lloc va ser per a Alicia Sánchez, del Trops Cueva de Nerja, amb 1.45.23. En la mateixa cursa, Urien Fernández també va fer nou rècord absolut de l'entitat en la distància, amb 1.39.38, i va ser vuitè.
Per la seva banda, Daniela Gaitán, del CA Igualada Petromiralles, va quedar tercera en la cursa de deu quilòmetres de la mateixa prova i va batre el rècord de l'entitat, amb 51 minuts i 14 segons. L'anterior tenia gairebé setze anys de vida, en possessió d'Esther Montaner, amb 53.28.
El club igualadí va sumar dos bronzes, ja que el seu company Marc Suárez va quedar tercer en la mateixa prova, amb un temps de 45 minuts i 49 segons.
