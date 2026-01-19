Judo
Quatre judokes de l’Esport7, classificats per al Campionat d’Espanya Júnior
Regió7
Quatre judokes de l’Esport7 es van classificar aquest cap de setmana per a la fase final del Campionat d’Espanya Júnior, que es disputarà el 31 de gener a Pamplona. Es tracta de Luca de Palma, Berta Domínguez, Dumi Croitor i Guillem Lozano.
Les judokes del club manresà De Palma, Domínguez i Croitor van obtenir la seva plaça per al campionat espanyol a la Fase del Sector Est que s’ha fet aquest cap de setmana, mentre que Lozano ja hi estava classificat pel circuit de Copes d’Espanya.
L’actuació més destacada va ser la de Luca de Palma (Esport7) que es va proclamar campiona en la categoria de menys 70 quilos.
Dumi Croitor (Esport7) va guanyar la medalla de plata en la categoria de menys 73 quilos, i Berta Domínguez i Ariadna Álvarez van penjar-se la medalla de bronze, totes dues en la categoria de menys 63 quilos.
Es va donar la circumstància que aquestes dues judokes de l’Esport7 es van jugar la classificació per al Campionat d’Espanya en un combat en què va vèncer Domínguez.
També van combatre Adrià Serrat (Club Judo Moià), cinquè en la categoria de menys 81 quilos, i Jan Perau i Biel Perau, en les de menys 66 quilos i menys 73 quilos, respectivament.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia