Atletisme
L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles salven la categoria en el Campionat de Catalunya per clubs en pista curta
Els manresans van ser cinquens i els igualadins, sisens en la competició masculina i es van intercanviar l'ordre en la femenina per ser sisenes, les anoienques, i setenes, les bagenques
Les formacions de l'Avinent Manresa i del Club Atlètic Igualada Petromiralles van aconseguir salvar la categoria en el Campionat de Catalunya per clubs en pista curta que es va disputar a Sabadell. En la competició masculina, els manresans van ser cinquens i els igualadins, sisens, en una competició de vuit equips de la qual va perdre la categoria el JA Sabadell. En dones, es van intercanviar els llocs una posició més avall. Les anoienques van quedar sisenes i les bagenques, setenes, al llindar de perdre la categoria, tot i que amb onze punts de marge respecte del CA Tarragona, l'equip que va acabar baixant.
En homes, l'Avinent va totalitzar 59 punts, per darrere dels 84 del guanyador, del Barça, i dels seus perseguidors, l'Hospitalet Atlètic (80,5), el Cornellà At. (74) i l'AA Catalunya (69). El CA Igualada en va fer 47,5 i va precedir el CA Granollers (27) i el JA Sabadell (25).
El millor resultat va ser la victòria de Martí Serra, de l'Avinent, en el salt de perxa, amb 5,30 metres d'alçada. Els manresans van oferir d'altres resultats destacats com el segon lloc de Biel Cirujeda en els 400 (48.30) i els tercers de Gonçalo J. Sousa en els 3.000 metres (9.02.89) i de Biel Díaz en els 60 tanques, amb 8.17. Per la banda igualadina, tercers llocs de Pau Subirats en els 60 metres (6.94) i d'Antoni González en el salt d'alçada (2.01).
En l'apartat femení, el CA Igualada va totalitzar 49 punts, tres més que l'Avinent, que en el sexenni comprès entre el 2018 i el 2023 havia obtingut un títols, dos subcampionats i tres tercers llocs. Els van precedir el Barça (83), campió català, l'AA Catalunya (77), L'Hospitalet (66), el Lleida UA (60) i el Cornellà Atlètic (51). Va baixar el CA Tarragona, amb 35.
Les anoienques van sumar dos triomfs parcials. Júlia Solé va guanyar en els 1.500 metres, amb un temps de 4.26.75 i Judit Navarro també va aconseguir la victòria, en el seu cas amb marca personal, en els 3.000 metres, amb 9.35.74). També va destacar el segon lloc de Nora Taher en el triple salt, amb 12,10 metres. També va ser interessant el rècord d'Igualada de la formació de 4x400 metres, amb Berta López, Jana Planell, Carla Bisbal i Júlia Solé, amb un temps de 4.06.01.
Per la banda manresana, segones posicions d'Ericka Badeau Maseras en els 60 llisos, amb 7.46, i de Laura Rincón en la llargada, amb 5,76 metres. L'altre lloc destacat va ser el tercer de la llançadora de pes Ainhoa Martínez, amb 12,27 metres.
