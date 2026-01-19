Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep Garcia tanca el seu debut en SuperEnduro amb un Top 5

El pilot surienc Josep Garcia, en una de les zones del SuperEnduro de Bilbao

El pilot surienc Josep Garcia, en una de les zones del SuperEnduro de Bilbao / Nicki Martínez/Future7Media

Regió7

Manresa

El pilot de Súria Josep Garcia (KTM) ha tancat el seu debut en SuperEnduro amb una cinquena posició a la prova disputada aquest cap de setmana a Bilbao, corresponent al Campionat del Món FIM 2026. Tot i els problemes que va tenir, Garcia va afirmar en acabar que se sentia «satisfet» de la seva estrena i que «tant de bo pugui tornar l’any que ve».

Era la tercera participació del pilot surienc en les tres primeres rondes del Campionat del Món. Acaba en la cinquena posició de la classificació general, amb 99 punts. El líder és Billy Bolt (Husvarna), encara imbatut, amb 186 punts, per davant de Jonny Walker (Triumph), amb 146, i Mitch Brightmore (GASGAS), amb 118.

Garcia es va classificar per a la Superpole amb el millor quart temps. En les tres mànigues finals, va quedar en sisena, cinquena i vuitena posició. «No ha estat el meu millor dia a Espanya. El traçat era molt tècnic, amb un estil molt trialer i em va costar sentir-me còmode. He donat el millor de mi mateix en cadascuna de les mànigues, encara que he comès alguns errors», va reconèixer. A més, va explicar que «en l’última carrera he caigut i he trencat el canvi i he hagut d’acabar amb la tercera marxa».

Josep Garcia iniciarà de seguida la temporada d’Enduro, en què provarà de reeditar els títols de Campió del Món.

TEMES

