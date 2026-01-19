Un total de 25 restaurants i pastisseries de Manresa reben el Segell QS d’excel·lència en pràctiques higièniques
La Sala d’Actes del Casino ha acollit aquest dilluns al matí el lliurament dels distintius que seran vàlids durant tot aquest 2026
Han estat premiats 19 restaurants i, per primer cop, sis pastisseries amb obrador propi
Regió7
Un total de 25 establiments de restauració i pastisseria lluiran aquest 2026 el Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària (Segell QS) que atorga l’Ajuntament de Manresa en reconeixement a l’excel·lència en pràctiques higièniques. En aquesta ocasió els distintius s’han lliurat a 19 restaurants, que són tres més que l'any passat i, per primer cop, també s’han entregat sis pastisseries amb obrador propi.
El lliurament de les insígnies ha tingut lloc aquest dilluns al matí a la sala d’actes del Casino. En l’entrega hi han participat el regidor d’Esports i Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, el diputat adjunt de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Samuel Nuñez Amela, i també amb una ponència del doctor Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en Malalties Infeccioses, i, un espectacle artístic de dibuix amb sorra a càrrec de Toni Ortiz, ha conclòs l’acte.
Pel que fa a les pastisseries, lluiran el Segell QS, vàlid per tot aquest 2026, són el Forn Tito, Llengua de Gat, Pastisseria el Cigne, Pastisseria la Llaminadura, Pastisseria Perarnau i KKO Pastissers. En l’àmbit dels restaurants, l’han revalidat L’Aida Restaurant, Porta Ferro, Crêperie Bretonne, Gustatio, Gretta Gogó, El Canonge, El Traster, l’Escola d’Hoteleria Joviat, La Pineda, Las Vegas, La Taverna d’en Mallol, Ramen House, Restaurant Miami, Circus i Sakura i per primer cop l’han aconseguit el restaurant Aligué, Can Dani i Bages 964. També l’ha rebut el Raviolo que ja hi havia participat en la primera edició del Segell QS.
Poden optar a la distinció tots els restaurants de Manresa que ofereixen com a activitat principal àpats al públic per consumir en el mateix local i també les pastisseries que disposen d’obrador propi. Per aconseguir el Segell QS, els establiments se sotmeten a un control exhaustiu de les seves instal·lacions i procediments de treball amb un alt nivell d’exigència, que va més enllà del control oficial. Entre els aspectes que es valoren hi ha la neteja del conjunt de les instal·lacions, així com ta també es puntuen aspectes com les temperatures, la preparació d’aliments, la descongelació, la desinfecció de vegetals, els processos d’autocontrol i els coneixements del personal. Tot el procés és gratuït per als participants i també reben assessorament i formació per ajudar-los a corregir les deficiències detectades. El segell té una validesa de tot any de manera que els lliurats avui seran vigents tot aquest 2026.
L’obtenció del Segell de Qualitat en Seguretat Alimentària per part d’un establiment és garantia de manteniment d’unes correctes condicions higiènico-sanitàries. També facilita la instauració a l’equip de treball d’una cultura de seguretat alimentària que es correlaciona directament amb una seguretat i confiança per als consumidors.
