Voleibol | Primera Divisió espanyola
Triomf de mèrit de l’AE Vòlei Manresa a Sóller
Els manresans remunten la pèrdua del primer set i acaben imposant-se per 1 a 3 en una de les pistes més complicades
Regió7
Victòria de molt de mèrit de l’AE Vòlei Manresa contra el CVS Tren de Sóller, en una de les pistes més complicades de la categoria i contra un rival directe que serveix als manresans per afermar-se en la quarta posició del Grup B de la Primera Divisió espanyola de Voleibol.
Els jugadors entrenats per Dídac Martínez van remuntar la pèrdua del set inicial, en van acabar imposant per 3 a 1 (25-19, 18-25, 19-25 i 22-25) i van deixar a cinc punts els mallorquins, en una jornada que en cas de derrota haurien estat superats pel seu rival. A la primera volta, havien perdut a l’Ateneu les Bases per 0 a 3.
«Vam començar fluixos, però és el que acostuma a passar en els desplaçaments a Mallorca, que costa entrar en joc», va afirmar Dídac Martínez. «Ells van estar molt sòlids, tant en el servei com en la recepció i l’atac», va afegir per explicar que el perdessin per 25-19.
Tot i cedir el primer set, Martínez va destacar que els seus jugadors es van saber sobreposar i adaptar-se a les condicions del partit i la pista, «una de les més exigents de la categoria», segons la definició del tècnic manresà.
A partir del segon set, «vam millorar notablement en la recepció. Ens vam saber adaptar al servei dels jugadors del Sóller i vam poder sortir millor», va explicar.
A partir d’aquest segon set, guanyat per l’AE Vòlei per 18-25), els jugadors manresans van defensar millor i van contraatacar amb més efectivitat. Amb la solidesa que havien exhibit en les darreres jornades, l’equip de Dídac Martínez va agafar «diferències de sis o set punts en moments clau», va afirmar Martínez, que va donar confiança per acabar enduent-se els dos últims sets per 19-25 i 22-25 i el partit per 1 a 3.
A la pròxima jornada, els manresans tornaran a jugar fora. Visitaran el Club Vòlei Barberà, en un partit clau per mantenir-se en el grup de dalt. A la primera volta, els manresans van vèncer per 3 a 1, en la primera victòria de la lliga.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia