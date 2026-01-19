Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Voleibol | Primera Divisió espanyola

Triomf de mèrit de l’AE Vòlei Manresa a Sóller

Els manresans remunten la pèrdua del primer set i acaben imposant-se per 1 a 3 en una de les pistes més complicades

Guillem efectua un servei en el partit contra el CV Monjos a l'Ateneu

Guillem efectua un servei en el partit contra el CV Monjos a l'Ateneu / Jordi Biel

Regió7

Manresa

Victòria de molt de mèrit de l’AE Vòlei Manresa contra el CVS Tren de Sóller, en una de les pistes més complicades de la categoria i contra un rival directe que serveix als manresans per afermar-se en la quarta posició del Grup B de la Primera Divisió espanyola de Voleibol.

Els jugadors entrenats per Dídac Martínez van remuntar la pèrdua del set inicial, en van acabar imposant per 3 a 1 (25-19, 18-25, 19-25 i 22-25) i van deixar a cinc punts els mallorquins, en una jornada que en cas de derrota haurien estat superats pel seu rival. A la primera volta, havien perdut a l’Ateneu les Bases per 0 a 3.

«Vam començar fluixos, però és el que acostuma a passar en els desplaçaments a Mallorca, que costa entrar en joc», va afirmar Dídac Martínez. «Ells van estar molt sòlids, tant en el servei com en la recepció i l’atac», va afegir per explicar que el perdessin per 25-19.

Tot i cedir el primer set, Martínez va destacar que els seus jugadors es van saber sobreposar i adaptar-se a les condicions del partit i la pista, «una de les més exigents de la categoria», segons la definició del tècnic manresà.

A partir del segon set, «vam millorar notablement en la recepció. Ens vam saber adaptar al servei dels jugadors del Sóller i vam poder sortir millor», va explicar.

A partir d’aquest segon set, guanyat per l’AE Vòlei per 18-25), els jugadors manresans van defensar millor i van contraatacar amb més efectivitat. Amb la solidesa que havien exhibit en les darreres jornades, l’equip de Dídac Martínez va agafar «diferències de sis o set punts en moments clau», va afirmar Martínez, que va donar confiança per acabar enduent-se els dos últims sets per 19-25 i 22-25 i el partit per 1 a 3.

A la pròxima jornada, els manresans tornaran a jugar fora. Visitaran el Club Vòlei Barberà, en un partit clau per mantenir-se en el grup de dalt. A la primera volta, els manresans van vèncer per 3 a 1, en la primera victòria de la lliga.

