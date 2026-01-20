Olimpisme
Sis esquiadors de la Catalunya Central als Jocs Olímpics d’Hivern
Quim Salarich, de La Molina Club d’Esports, serà l’abanderat de la selecció espanyola
Regió7
Sis esquiadors de la Catalunya Central competiran en els Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo que es disputaran del 6 al 22 de febrer. Es tracta de Quim Salarich en esquí alpí, Jaume Pueyo, Bernat Sellés i Marc Colell en esquí de fons i Ot Ferrer i Maria Costa en esquí de muntanya. El Comitè Olímpic Espanyol va fer pública ahir la convocatòria dels 20 esportistes que formaran la selecció, 12 dels quals són catalans. És la participació catalana més nombrosa en uns Jocs Olímpics d'hivern. L’abanderat de la delegació espanyola serà Quim Salarich.
L’osonenc de La Molina Club d’Esports (LMCE) Quim Salarich participarà en els seus tercers Jocs Olímpics, després d’haver participat en els de PyeongChang 2018 i Beijing 2022. En la primera participació, va quedar 33è a la primera màniga i no va poder completar la segona, mentre que a la Xina va quedar fora a la primera baixada.
A Itàlia hi arriba en un bon moment, després d’haver quedat 13è a Alta Badia. El seu millor resultat en una prova de la Copa del Món va ser el cinquè a les finals de Courchevel Meribel (França), l’any 2022. Amb 32 anys, participarà en la prova d’eslàlom el 16 de febrer.
En l’esquí de fons, els tres representants masculins són dels clubs pirinencs. La delegació l’encapçalarà Jaume Pueyo, nascut a Badalona per criat a la Seu d’Urgell. Amb 24 anys, seran els seus segons Jocs Olímpics. A Beijing, es va quedar a molt poques centèsimes d’entrar entre els 30 primers, però la progressió des de llavors ha estat notable. Aquesta temporada va assolir la 7a posició a la Copa del Món.
L’esquiador del Club d’Esquí de fons Alt Urgell - Cerdanya (CEFUC) correrà dimarts 10 l’esprint clàssic i el divendres 13 els 10 quilòmetres. A més, el dimecres 18 participarà l’esprint per equips amb el seu company de club Marc Colell.
Per a Colell, de 20 anys, seran els seus primers Jocs. Aquesta temporada ha obtingut resultats prometedors,tantn en les proves individuals com en equips. A l’última prova de la Copa del Món a Oberhof (Alemanya), va quedar-se a prop d’entrar en el TOP 30, però a Davos va aconseguir l’11è lloc amb Pueyo en equips. Colell també participarà en les tres proves.
El tercer representant és Bernat Sellés. L’esquiador de Bellver de Cerdanya de 22 anys, del Cerdanya Nòrdic, també debuta en uns Jocs Olímpics. La seva especialitat és l’esprint clàssic, en què s’ha classificat entre els 30 primers en proves de la Copa del Món, com a la de Ruka la temporada passada. Competirà en l’esprint clàssic i els 10 km.
Els altres dos representants de la Catalunya Central són els berguedans Ot Ferrer i Maria Costa, que competiran en esquí de muntanya, juntament amb el banyolí Oriol Cardona i l’espanyola Ana Alonso.
Ferrer i Costa van obtenir les dues places que hi havia pendents d’assignar al desembre, a la primera prova de la Copa del Món celebrada a Solitude (Estats Units). Van entrar a la final de la modalitat d’esprint. Competiran el dia 19. Maria Cosa va ser medalla d’or als Jocs de la Joventut del 2020, en què Ot Ferrer va guanyar el bronze.
Destaca la participació de la sabadellenca Queralt Castellet, que als seus 36 anys disputarà els seus sisensJocs Olímpics d'hivernn, amb una medalla de plata a Beijing i un diploma a PyengChang. La snowboarder competirà l’11 i el 12 de febrer en Half Pipe.
