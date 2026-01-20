Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Poliesportiu

L'anoienca Ocisport celebra 25 anys amb un calendari a l'alçada de l'aniversari

La 21a edició de la VolCat, que se celebrarà a Igualada el 4 d'abril, serà una de les principals proves del calendari de ciclisme de muntanya a Catalunya

La sortida de la Copa Catalana Internacional de l'any 2004

La sortida de la Copa Catalana Internacional de l'any 2004 / Ocisport

Regió7

Manresa

L'empresa anoienca Ocisport ja ha presentat el calendari de la campanya 2026. Una temporada especial, on aquesta corporació encarregada d'organitzar esdeveniments esportius bufarà les espelmes corresponents als 25 anys al capdavant de proves primer ordre. Un camí amb reptes i aprenentatges per a l'empresa amb seu a Igualada, que han forjat una trajectòria de més de 700 esdeveniments i més d’1 milió de participants durant tots aquests anys.

El calendari 2026 promet mantenir la intensitat i el nivell d’organització per a oferir una temporada completa de ciclisme i running. Proves que tan aviat portaran els referents en cadascuna de les disciplines, com serviran perquè tots els seguidors de les competicions es puguin sentir, durant uns quilòmetres, esportistes de primer nivell.

Un calendari de luxe

La temporada 2026 comença d'aquí a tot just 11 dies, el 31 de gener amb la degana Copa Catalana Internacional BTT, de la mà amb les curses Youth i les Gravel Ride. Un dels plats forts que tindrà continuïtat durant la temporada serà La Shimano Super Cup Massi, que amb set proves en total, tornarà a ser el segon circuit que més punts UCI reparteix al món. La primera aturada serà a La Nucía entre el 7 i el 8 febrer, i després passarà per Banyoles (22-23 febrer), Sabiñánigo (23 març), Santa Susanna (26 d’abril), Vitòria (2 de maig), Naturland (30 de maig) i Girona (19 de setembre).

Tom Pidcock guanaynt la prova de la Copa del Món d'XCO a Andorra el 2025

Tom Pidcock guanyant la prova de la Copa del Món d'XCO a Andorra el 2025 / Ocisport

La VolCAT by Scott es disputarà entre el 3 i el 4 d'abril a Igualada, i tindrà dues etapes i tancarà l’últim dia amb una festa ciclista per commemorar els 25 anys d’Ocisport. L’edició d’aquest any comptarà amb una enorme oferta de proves ciclistes. Més enllà de la VolCAT, el dissabte 4 d’abril s’integraran també sortides no competitives de gravel, carretera i ebike, així com l’habitual prova infantil de BTT.

Per als amants de les curses de trail, La Salomon Run de l'11 abril farà de Montjuïc i Barcelona una cita per a gaudir al màxim. El Campionat del Món MTB Eliminator que es disputarà tot just una setmana després a Barcelona proclamarà el millor ciclista de la modalitat.

Una instantània del Mundial d'Eliminator a Barcelona

Una instantània del Mundial d'Eliminator a Barcelona / Francesc Lladó/Ocisport

Andorra tornarà a acollir la Copa del Món XCM, que enguany se celebrarà el 31 maig al país dels Pirineus. Aquests darrers mesos de primavera també portaran la Copa d’Europa iXS Downhill Cup a La Molina, que tindrà lloc el 7 de juny. La Garmin Mountain Festival convertirà Barruera el cap de setmana del 27 i 28 juny, Barruera en una altra veritable festa per celebrar de nou els 25 anys d’Ocisport.

Més endavant, serà el torn de la Copa del Món MTB Pal Arinsal, que se celebrarà entre l'11 i el 12 juliol. També a Andorra, tindrà lloc entre el cap de setmana del 25 i 26 de juliol el Comapedrosa Mountain Festival.

Notícies relacionades i més

La Shimano Sea Otter Europe és un dels grans esdeveniments pels amants del ciclisme

La Shimano Sea Otter Europe és un dels grans esdeveniments pels amants del ciclisme / Xevi/Ocisport

La Shimano Sea Otter Europe by Garmin posarà el punt final a un calendari carregat de curses. La prova arribarà de nou entre el 18 i el 20 de setembre. La desena edició del festival promet ser la més especial amb diverses sorpreses encara per revelar, així com una nova oportunitat de celebrar els 25 anys d’Ocisport.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova

La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: "No nevava tant des del temporal Glòria"

La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: "No nevava tant des del temporal Glòria"

Tallada durant uns minuts la C-16 entre Viladecavalls i Vacarisses en sentit Barcelona per un accident

Tallada durant uns minuts la C-16 entre Viladecavalls i Vacarisses en sentit Barcelona per un accident

VÍDEO | Els efectes de la llevantada a Catalunya

El Premi Planes d'investigació periodística guardona el documental sobre els abusos a la 'mili'

El Premi Planes d'investigació periodística guardona el documental sobre els abusos a la 'mili'

La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 cm de neu nova

La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 cm de neu nova

Nit europea al Congost davant d'una 'rara avis' de la competició

Nit europea al Congost davant d'una 'rara avis' de la competició

Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre

Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre

L'anoienca Ocisport celebra 25 anys amb un calendari a l'alçada de l'aniversari

L'anoienca Ocisport celebra 25 anys amb un calendari a l'alçada de l'aniversari
Tracking Pixel Contents