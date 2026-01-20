Poliesportiu
L'anoienca Ocisport celebra 25 anys amb un calendari a l'alçada de l'aniversari
La 21a edició de la VolCat, que se celebrarà a Igualada el 4 d'abril, serà una de les principals proves del calendari de ciclisme de muntanya a Catalunya
Regió7
L'empresa anoienca Ocisport ja ha presentat el calendari de la campanya 2026. Una temporada especial, on aquesta corporació encarregada d'organitzar esdeveniments esportius bufarà les espelmes corresponents als 25 anys al capdavant de proves primer ordre. Un camí amb reptes i aprenentatges per a l'empresa amb seu a Igualada, que han forjat una trajectòria de més de 700 esdeveniments i més d’1 milió de participants durant tots aquests anys.
El calendari 2026 promet mantenir la intensitat i el nivell d’organització per a oferir una temporada completa de ciclisme i running. Proves que tan aviat portaran els referents en cadascuna de les disciplines, com serviran perquè tots els seguidors de les competicions es puguin sentir, durant uns quilòmetres, esportistes de primer nivell.
Un calendari de luxe
La temporada 2026 comença d'aquí a tot just 11 dies, el 31 de gener amb la degana Copa Catalana Internacional BTT, de la mà amb les curses Youth i les Gravel Ride. Un dels plats forts que tindrà continuïtat durant la temporada serà La Shimano Super Cup Massi, que amb set proves en total, tornarà a ser el segon circuit que més punts UCI reparteix al món. La primera aturada serà a La Nucía entre el 7 i el 8 febrer, i després passarà per Banyoles (22-23 febrer), Sabiñánigo (23 març), Santa Susanna (26 d’abril), Vitòria (2 de maig), Naturland (30 de maig) i Girona (19 de setembre).
La VolCAT by Scott es disputarà entre el 3 i el 4 d'abril a Igualada, i tindrà dues etapes i tancarà l’últim dia amb una festa ciclista per commemorar els 25 anys d’Ocisport. L’edició d’aquest any comptarà amb una enorme oferta de proves ciclistes. Més enllà de la VolCAT, el dissabte 4 d’abril s’integraran també sortides no competitives de gravel, carretera i ebike, així com l’habitual prova infantil de BTT.
Per als amants de les curses de trail, La Salomon Run de l'11 abril farà de Montjuïc i Barcelona una cita per a gaudir al màxim. El Campionat del Món MTB Eliminator que es disputarà tot just una setmana després a Barcelona proclamarà el millor ciclista de la modalitat.
Andorra tornarà a acollir la Copa del Món XCM, que enguany se celebrarà el 31 maig al país dels Pirineus. Aquests darrers mesos de primavera també portaran la Copa d’Europa iXS Downhill Cup a La Molina, que tindrà lloc el 7 de juny. La Garmin Mountain Festival convertirà Barruera el cap de setmana del 27 i 28 juny, Barruera en una altra veritable festa per celebrar de nou els 25 anys d’Ocisport.
Més endavant, serà el torn de la Copa del Món MTB Pal Arinsal, que se celebrarà entre l'11 i el 12 juliol. També a Andorra, tindrà lloc entre el cap de setmana del 25 i 26 de juliol el Comapedrosa Mountain Festival.
La Shimano Sea Otter Europe by Garmin posarà el punt final a un calendari carregat de curses. La prova arribarà de nou entre el 18 i el 20 de setembre. La desena edició del festival promet ser la més especial amb diverses sorpreses encara per revelar, així com una nova oportunitat de celebrar els 25 anys d’Ocisport.
