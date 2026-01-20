Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga es posa al límit

La derrota del Barça i la victòria del Reial Madrid deixen LaLiga en un puny. En parlem en un nou programa de Moeve Fútbol Zone.

Nou programa de Moeve Fútbol Zone analitzant totes les conseqüències de la derrota del FC Barcelona i la victòria del Reial Madrid, un resultat que deixa La Lliga més ajustada que mai, amb només un punt de diferència entre els dos màxims rivals. Tertúlia amb Eloy Lecina i Alfredo Martínez, connexió amb Jordi Roura de Diari de Girona, parlem amb María Tikas sobre la Lliga F Moeve i molt més.

Moeve Fútbol Zone

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

