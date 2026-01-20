Entrevista | Rubén Martínez Exentrenador de porters
Rubén Martínez: «Joan Garcia acabarà sent titular de la selecció»
L’exentrenador de porters, que va tenir a les seves ordres el sallentí, analitza el present i el futur del futbolista
Ivan San Antonio
Rubén Martínez coneix molt bé el futbolista de Sallent Joan Garcia perquè va treballar amb ell durant la seva etapa com a entrenador de porters a la selecció espanyola. Ho va fer a la Sub-21, amb Luis de la Fuente com a seleccionador, i també a l’Olímpica. Mai no li ha perdut la pista i està convençut que, tard o d’hora, el porter blaugrana acabarà sent el número u de l’absoluta perquè, de fet, assegura que té potencial per ser «un dels millors porters de la història del Barça i del futbol espanyol». Després d’acabar la seva etapa al Southampton, el tècnic ens parla del futbolista bagenc.
Que Joan Garcia era un porteràs era evident, però el Barça obliga a ser molt fort mentalment.
La veritat és que no m’ha sorprès. Ja m’ho esperava. Nosaltres vam compartir tot el període dels Jocs Olímpics i van ser uns quaranta dies espectaculars, tant a nivell professional com humà. Ja es veia clarament que tenia condicions per estar en un equip gran.
El futbol no és només talent; com s’arriba a aquest nivell?
Ha estat una progressió molt natural. Li veus les condicions i el talent, que ja els tenia. A la selecció ho sabíem bé. Va coincidir amb la lesió de Pacheco a l’Espanyol, li van donar l’oportunitat i allà va demostrar el valor que té.
A l’Olímpica no va jugar, però sí amb De la Fuente a la Sub-21. Per què no ha tingut continuïtat?
Això és una pregunta per al seleccionador. Ara mateix hi ha un grup de porters molt consolidat i suposo que es prioritza el tema grupal. A partir d’aquí és el seleccionador qui pren les decisions.
Es parla molt d’equilibri al vestidor, però Joan Garcia no té res de conflictiu. No acceptaria no ser el titular?
Segurament sí, però és una decisió que només pot prendre el seleccionador i tindrà els seus motius. Queden alguns mesos i no està descartat. Es valorarà el moment de cada porter. No és una decisió fàcil, perquè Unai Simón porta una trajectòria molt bona i al final ells decidiran.
Si fossis el seleccionador, el portaries al Mundial?
Hauria de veure’m en aquesta situació. És normal que, quan formes un equip, intentis portar els millors. Tant el seleccionador com el seu staff valoraran els pros i els contres. No és una decisió senzilla.
Què és el millor que té Joan?
Destacaria sobretot la seva sobrietat. És un porter valent, molt segur en totes les accions. Domina moltes facetes del joc, tant a nivell ofensiu com defensiu. I una cosa molt important: els pocs errors que ha pogut cometre no l’afecten. Manté una concentració espectacular, cosa clau per a un porter.
Condicions imprescindibles per jugar al Barça.
És un porter fet a mida per al joc del Barça. Ha millorat moltíssim el joc amb els peus. A l’Espanyol tenia menys feina i aquí hi havia algun dubte en aquest aspecte ofensiu, però ha demostrat ser un porter molt complet i que juga molt bé amb els peus.
No falla una passada.
La sobrietat i la seguretat que transmet en cada acció és enorme. Això es veu clarament en partits exigents. Contra el Racing, per exemple, en l’única jugada que no va ser fora de joc, va i la salva. La Copa del Rei és una competició molt complicada, ho vam veure també amb l’Albacete, i ell va fer un gran partit.
Aquest tipus d’accions són fruit del talent o del treball diari?
El primer és tenir talent, això està clar. I a partir d’aquí, l’entrenament diari et fa millorar. Segurament el treball específic que es fa amb José Ramón de la Fuente, un entrenador de porters d’alt nivell, l’ajuda a perfeccionar tot tipus de reaccions. Si sumes treball al talent que té, el creixement és inevitable.
Té 24 anys. Fins on pot arribar?
Tard o d’hora serà titular de la selecció espanyola i, en pocs anys, pot convertir-se en un dels millors porters de la història del Barça si manté aquesta progressió. És jove i als porters els queden molts anys al davant. Pot fer història en el futbol espanyol.
Va poder marxar a la Premier i va triar el Barça. Ara és fàcil pensar que va encertar, però hi havia cert risc.
Va encertar del tot, però també tenim l’exemple de David Raya, que s’ha adaptat a la Premier i està rendint a un nivell molt alt. Si tens talent, és igual la lliga on estiguis. Per les seves característiques, gaudirem molt de Joan.
Tenir Ter Stegen i Szczęsny al costat és una pressió extra o una cosa positiva?
Li va molt bé tenir dos porters d’aquest nivell. Això t’obliga a estar concentrat en cada entrenament i a donar el cent per cent. Segur que aprendrà moltíssim d’aquests dos grans porters.
