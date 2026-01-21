Atletisme
La selecció catalana de cros, amb atletes de Manresa, Berga i Igualada, viatjarà en autocar a Còrdova, a causa de l'accident d'Adamuz
Han hagut de canviar el viatge en AVE pel transport en carretera
Els integrants del Sub16 i el Sub18 viatjaran la nit del dijous i els del Sub20, Sub23 i l'absolut ho faran la nit del divendres
El Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques es disputa dissabte i diumenge a Almodóvar del Río, a tocar de Còrdova
Entre els seleccionats hi ha quatre atletes de la JAB-Berga, cinc del CA Igualada i tres de l'Avinent Manresa
La Federació Catalana d'Atletisme ha hagut de canviar el pla de viatge previst per competir dissabte i diumenge al Campionat d'Espanya de Cros per Federacions Autonòmiques d'Almodóvar del Río, a tocar de Còrdova. El pla inicial de viatge preveia viatjar divendres i dissabte al matí en AVE, però l'accident de diumenge d'Adamuz, la suspensió del servei ferroviari a Andalusia i la negativa de la Federació Espanyola d'ajornar la competició ha obligat les federacions a buscar a correcuita mitjans de transport alternatius. La Federació Catalana va comunicar ahir a la nit als clubs amb atletes seleccionats que el viatge es faria en autocar. Tota la delegació s'allotja a Còrdova.
Els atletes de les categories Sub16 i Sub18 viatjaran la nit de dijous a divendres. La sortida serà a les 22.00h des del CAR de Sant Cugat. En aquestes categories hi ha tres atletes preseleccionats, tots tres de la JAB-Berga. Es tracta de Marc Vázquez Cunill a la Sub16 i de Laia Mínguez i Ahmed Hamdi Sánchez a la Sub18. Aquestes dues categories competeixen el dissabte al matí. El viatja de tornada serà després de dinar.
Pel que fa a les categories Sub20, Sub23 i absoluta, la sortida serà divendres a les 22.00h, també des del CAR de Sant Cugat. Aquestes categories competeixen el diumenge al matí. Tornaran cap a Catalunya després de dinar.
A la categoria Sub20 hi ha Aina Civil, de la JAB-Berga i Pol Carrera del CA Igualada. Tots dos estan en situació de reserva, a l'espera que els preseleccionats confirmin la seva participació durant el dia d'avui, més encara després del canvi en els horaris de viatge.
A la Sub23, hi ha Judit Navarro del CA Igualada i Gonçalo Sousa de l'Avinent Manresa.
De les cinc atletes que competiran en la categoria absoluta femenina, quatre són del CAI i l'Avinent Manresa. Es tracta d'Anna Torras i Judit Solé i de Marina Guerrero i Mireia Guarner, respectivament. Catalunya no guanya el Campionat d'Espanya de Cros des del 2012.
En canvi, la selecció masculina defensarà el títol assolit l'any passat. Hi podria haver la participació de Roger Súria, del CAI, que ha estat inclòs en situació de reserva.
