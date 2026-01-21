Futbol / Lliga de Campions
El Barça guanya 2 a 4, però no en té prou per estalviar-se la repesca
Els blaugrana acaben la jornada en novena posició, hauran de golejar el Copenhaguen i esperar els altres resultats per entrar entre els vuit primers
Perden Pedri per lesió i De Jong per sanció
El Barça ha fet la feina contra l’Slavia de Praga, però encara no n'ha fet prou per dependre d’ell mateix a l’última jornada per estalviar-se l’eliminatòria de repesca. La victòria per 2 a 4, amb un doblet de Fermín, i amb gols d’Olmo i Lewandowski, els deixa en novena posició amb 13 punts, els mateixos que PSG, Newcastle, Chelsea, per davant, i Sporting de Portugal, Manchester City, Atlètic de Madrid i Atalanta per darrere. Els blaugrana hauran d’afrontar el partit de dimecres contra el Copenhaguen sense Pedri, lesionat, ni De Jong, sancionat.
Hansi Flick ha introduït quatre canvis. Els esperats de Lewandowski per Ferran Torres, amb una lesió que el tindrà deu dies de baixa, i de Raphinha, que tornava d’unes molèsties, per Rashford; la intuïda de Roony pel sancionat Lamine Yamal; i la inesperada de Gerard Martín per un Cubarsí que, certament, duia uns quants partits imprecís.
Un altre inici fràgil ha situat els blaugrana en l’obligació de remuntar per vuitena vegada aquesta temporada. Fermín malbaratava des de l’àrea petita una ocasió que ell mateix s’havia generat amb un xut massa fort i massa alt i, a la jugada següent, Kusej ha entrat ell i pilota a la sortida d’un córner, tot just al minut 10.
Els txecs duien més d’un mes sense disputar un partit oficial, però ha semblat que no els faltés ritme de competició. El fred congelava el Barça tant com estimulava l’Slavia. Els blaugrana perdien tots els duels físics, tenallats pels marcatges individuals. Només Èric Garcia, sense marcador assignat, avançava i provava Stanek des de lluny a la mitja hora de joc.
El de Martorell ha entès l’avantatge que li concedia el rival. Una passada seva a la frontal de l’àrea ha engegat una combinació entre Raphinha i De Jong que ha acabat amb l’empat de Fermín, amb un xut potent pel pal d’un desencertat Stanek.
L’empat ha canviat l'escenari. Els blaugrana allargaven les possessions i els txecs semblava que anessin perdent energia. Fermín ha posat per davant el seu equip amb un xut des de fora de l’àrea, fort i col·locat. Però, com diumenge contra la Reial Societat, ha encaixat gol a la jugada següent. Un altre cop en un córner, aquesta vegada desviat sense voler per Lewandowski.
També ha patit l’anul·lació d’un gol per un altre fora de joc mil·limètric als cinc minuts de la represa. El pas pels vestidors no ha fet que els blaugrana s’ordenessin per governar el partit. A més, a l’hora de joc han perdut Pedri amb una lesió muscular, substituït per Olmo. El gol que va marcar tot just sortir, amb una gardela a l’escaire, ha esmorteït el cop que suposa perdre el canari per unes quantes setmanes.
El gol no ha asserenat el joc. El partit ha seguit desgavellat, amb anades i vingudes d'una àrea a l'altra, sense que els migcampistes s'imposessin. En el desori, els blaugrana hi van fer valdre la seva major pegada amb un quart gol de Lewandowski. Però, ni així van poder tombar els txecs que no van deixar d’inquietar la porteria de Joan García fins al xiulet final.
La victòria per 2 a 4 deixa el Barça en la 9a posició, amb un balanç de 5 gols a favor. Dimecres que ve, els blaugrana hauran de guanyar el Copenhaguen al Camp Nou amb el nombre més gran de gols possible i estar pendent dels resultats d'altres partits en una jornada unificada per mantenir-se entre els vuit primers i estalviar-se la repesca.
Fitxa tècnica
SLAVIA DE PRAGA (2): Stanek; Holes (Doudera, m. 46), Zima, Chaloupek; Moses (Vlcek, m. 46), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Cham, m. 72); Chory (Chranz, m. 65), Kusej (Chytil, m. 78).
FC BARCELONA (4): Joan García: Koundé, Èric Garcia, Gerard Martín, Balde (Araujo, m. 78); Pedri (Olmo, m. 60), De Jong, Fermín (Bernal, m. 78); Roony (Rashford, m. 60), Lewandowski, Raphinha.
ÀRBITRE: Chris Kavanagh (Anglaterra). Va amonestar De Jong.
GOLS: 1-0 (m. 10), Kusej; 1-1 (m. 34), Fermín; 1-2 (m. 42), Fermín; 2-2 (m. 44), Lewandowski (pp); 2-3 (m. 63), Olmo; 2-4 (m. 71), Lewandowski.
