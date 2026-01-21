Hoquei | Lliga de Campions
L'Igualada Rigat cau davant del Trissino de Jordi Méndez (2-3)
Els homes que dirigeix Marc Muntané s'han topat davant d'un omnipresent Bruno Sgaria i continuen sense puntuar a Les Comes
L'Igualada Rigat HC ha caigut per un ajustat 2-3 a Les Comes davant d'un Hockey Trissino que sempre s'ha avançat al marcador. El duel era especialment important tenint en compte que l'equip de la regió del Vènet començava la jornada en la tercera posició, a quatre punts dels anoiencs, que continuaran pugnant amb el Reus per ser quarts i accedir a la Final a Vuit.
L'enfrontament era també un partit de vells coneguts, ja que l'igualadí Jordi Méndez tornava a Les Comes després d'abandonar l'equip la temporada 2019/20, mentre que Roger Bars es veia les cares amb el conjunt amb qui la temporada 2021/22 va guanyar un Scudetto i la Champions. I precisament Méndez ha estat un dels jugadors més actius d'inici i ha gaudit d'un parell de bones ocasions. Els anoiencs no es feien enrere, però arribaven amb menys claredat.
El mur Sgaria
Biel Llanes havia entrat a tall de revulsiu pels igualadins, però en un nou contraatac els del Vènet han encetat l'electrònic de Les Comes. Miguel Cañadillas l'ha perduda en zona de construcció i, ara sí, Gavioli ha fet inútil l'estirada de Martínez per avançar el conjunt italià. Els homes que dirigeix Marc Muntané ho continuaven intentant, tant en accions individuals com trenades, però una vegada i una altra es topaven amb un Bruno Sgaria que semblava omnipresent sota els pals.
El porter italià del Trissino només ha comès una errada en el primer període, quan allargant l'estic ha fet caure Guillem Llorens dins de l'àrea, la qual cosa ha suposat que els col·legiats portuguesos assenyalessin la pena màxima. Una responsabilitat que no ha dubtat a assumir el capità dels de l'Anoia, Roger Bars, que ha optat per un xut de pala per intentar superar Sgaria. Però el porter estava intractable, i alçant la cama a la zona central ha aconseguit aturar la rematada de Bars.
Els locals han sortit amb molta més agressivitat al segon període, i després d'un parell de bons xuts que de nou es trobaven amb el cos d'Sgaria, Joel Roma ha provocat la desena falta del Trissino. Ell mateix ha estat l'encarregat d'executar la falta directa. Una acció en què Roma ha marejat el porter italià per acabar rematant de ganxo lluny del seu abast, i superant-lo d'una vegada per totes. Una acció que igualava el duel amb encara més de 20 minuts per jugar.
Els anoiencs mantenien el peu a l'accelerador, però una blava a Ruano ha suposat una superioritat que els italians han sabut aprofitar mitjançant Méndez, que posava l'1-2. Els anoiencs no tenien més remei que atacar, i en una acció aïllada, Méndez ha superat de nou Martínez. L'1-3 semblava definitiu quan només faltaven 5 minuts, però un xut llunyà de Llorens s'ha colat fins a l'interior de la porteria per tornar a donar opcions als locals, però el temps s'esgotava i l'Igualada signa una nova derrota al seu feu.
IGUALADA RIGAT HC: Martínez; Pascual, Ruano, Bars i Carol –equip inicial– Llanes, Llorens, Roma i Cañadillas
HOCKEY TRISSINO: Sgaria; Méndez, Silva, Gavioli i Piccoli –equip inicial– Morais, Tognetti, Pinto i Malagoli.
ÀRBITRES: Correia (POR) i Fernandes (POR)
GOLS: 0-1 Gavioli (m. 10); 1-1 Roma (m. 29); 1-2 Méndez (m. 42); 1-3 Méndez (m.45);2-3 Llorens (m. 46)
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat