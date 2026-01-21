Esquaix
L'igualadí Bernat Jaume arriba a quarts de final del torneig d'esquaix de Cleveland
L'anoienc només va perdre en el segon torneig de l'any del circuit davant del número 2 mundial
El jugador d'esquaix igualadí Bernat Jaume va arribar fins als quarts de final del torneig de Cleveland, segon de la temporada del PSA Squash Tour, i només va caure eliminat davant del número 2 del món, el neozelandès Paul Coll.
Abans, Jaume, que era el cap de sèrie número 6 del torneig, havia quedat exempt en la primera ronda i, en la segona, havia derrotat el número 3 del rànquing espanyol, el canari Iván Pérez, en quatre mànigues (11-6, 12-14, 11-8 i 11-5).
En els quarts, es va veure les cares amb el primer cap de sèrie, un Coll que es va mostrar molt superior i va vèncer en tres sets, per 11-7 i un doble 11-3. El jugador kiwi acabaria guanyant el torneig en derrotar el segon cap de sèrie, el mexicà Leonel Cárdenas, número 11 del món.
Ara mateix, Jaume és el 33è del món i aquesta setmana disputarà l’Sprott Tournament of Champions de Nova York.
