Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Esquaix

L'igualadí Bernat Jaume arriba a quarts de final del torneig d'esquaix de Cleveland

L'anoienc només va perdre en el segon torneig de l'any del circuit davant del número 2 mundial

Bernat Jaume va arribar a l'avantpenúltima ronda a Cleveland

Bernat Jaume va arribar a l'avantpenúltima ronda a Cleveland / Arxiu particular

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El jugador d'esquaix igualadí Bernat Jaume va arribar fins als quarts de final del torneig de Cleveland, segon de la temporada del PSA Squash Tour, i només va caure eliminat davant del número 2 del món, el neozelandès Paul Coll.

Abans, Jaume, que era el cap de sèrie número 6 del torneig, havia quedat exempt en la primera ronda i, en la segona, havia derrotat el número 3 del rànquing espanyol, el canari Iván Pérez, en quatre mànigues (11-6, 12-14, 11-8 i 11-5).

En els quarts, es va veure les cares amb el primer cap de sèrie, un Coll que es va mostrar molt superior i va vèncer en tres sets, per 11-7 i un doble 11-3. El jugador kiwi acabaria guanyant el torneig en derrotar el segon cap de sèrie, el mexicà Leonel Cárdenas, número 11 del món.

Notícies relacionades

Ara mateix, Jaume és el 33è del món i aquesta setmana disputarà l’Sprott Tournament of Champions de Nova York.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  2. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  3. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
  4. Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
  5. La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
  6. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
  7. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
  8. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat

Marc Bernades fa doblet a les curses de 'snowrunning' de la Romeufontaine

Marc Bernades fa doblet a les curses de 'snowrunning' de la Romeufontaine

Alerta per un estafador de gent gran a Piera

Alerta per un estafador de gent gran a Piera

L'igualadí Bernat Jaume arriba a quarts de final del torneig d'esquaix de Cleveland

L'igualadí Bernat Jaume arriba a quarts de final del torneig d'esquaix de Cleveland

Fernando Huerta, sevillà de 27 anys, és el maquinista en pràctiques mort a Gelida

Fernando Huerta, sevillà de 27 anys, és el maquinista en pràctiques mort a Gelida

La pluja provoca una esllavissada que talla la C-37z a Castellfollit del Boix

La pluja provoca una esllavissada que talla la C-37z a Castellfollit del Boix

Pimec i els sindicats critiquen la suspensió de Rodalies: «No pot ser que tot el servei deixi de funcionar de cop per falta de manteniment»

Pimec i els sindicats critiquen la suspensió de Rodalies: «No pot ser que tot el servei deixi de funcionar de cop per falta de manteniment»

Així va ser el dispositiu dels serveis d'emergències per l'accident mortal d'un tren a l'R4

La segona edició de l'STEM Day d'Igualada ha acollit uns 300 alumnes

La segona edició de l'STEM Day d'Igualada ha acollit uns 300 alumnes
Tracking Pixel Contents