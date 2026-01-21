Trail hivernal
Marc Bernades fa doblet a les curses d''snowrunning' de la Romeufontaine
El corredor anoienc continua demostrant que s'adapta molt bé a aquesta modalitat imposant-se tant a l'explosiva cursa nocturna de 5 quilòmetres i l'exigent Passion, de 25 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu
L'atleta anoienc Marc Bernades continua demostrant que es troba en un gran nivell de forma aquest hivern. Aquest passat cap de setmana, el corredor va protagonitzar dos nous recitals a l'estació d'esquí del Pirineu francès de Font-Romeu, en el marc de la cada vegada més participada Romeufontaine. Bernades es va imposar tant en l'explosiva cursa nocturna de 5 quilòmetres, com en la prova reina del cap de setmana, la Passion, amb un recorregut de gairebé 25 quilòmetres i més de 1.000 metres de desnivell positiu.
Totes dues proves exigien estar en un gran estat de forma, ja que les constants nevades esborraven les traces i els corredors capdavanters s’havien d’enfrontar al desgast extra que suposa córrer damunt de gruixos importants de neu verge. Tot i les dificultats, Bernades va fer gala de la seva capacitat d’adaptació a tota mena de terrenys i condicions, i va ser el primer a travessar la línia d’arribada amb un registre de 23 minuts justos.
L’endemà al matí, era el torn de la prova més exigent amb diferència, la Passion. Una cursa que multiplicava per cinc tant el quilometratge com el desnivell de la nocturna, i que de nou exigia que els corredors s’enfrontessin a corriols i camins amb una important capa de neu verge. Així i tot, el corredor anoienc va aconseguir l’objectiu amb el qual arribava, acabar la prova, però a sobre ho va fer amb un temps que li va servir per pujar al graó més alt del podi.
Bernades va travessar la línia d’arribada aturant el cronòmetre a les 2:58:25, tot just 34 segons més ràpid que el francès Till Löhmann, que va ser segon. El podi el va completar un altre corredor gal, Sébastien Hanauer, que es va arribar tot just quatre segons darrer del seu compatriota.
Què és l’snowrunning?
L’snowrunning és una disciplina dins de les curses de muntanya que té lloc damunt de superfície nevada o gelada. Es tracta d’una variant que quedaria entre el trail running tradicional i les raquetes, ja que per practicar-lo es requereix unes sabates de muntanya tradicionals a les quals s’afegeixen grampons menys invasius que els que s’acostumen a muntar en escalada. Un element que no altera de manera significativa la lleugeresa de les sabates i que les fa aptes per córrer damunt d’un terreny que, si no, seria impracticable.
