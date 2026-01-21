El primer dia de Ter Stegen al Girona: "Estic una mica nerviós"
El nou porter del Girona assegura que té "moltes ganes de començar"
Jordi Roura
Marc André Ter Stegen ja s'entrena a la Ciutat Esportiva de Vilablareix a les ordres de Míchel. Avui és el seu primer dia al Girona FC després que ahir a la nit es fes oficial que acabarà la temporada aquí, cedit pel Barça. El Girona ha compartit un vídeo de l'arribada del porter a la Ciutat Esportiva, on es presenta al cos tècnic, físios, analistes i altres membres de l'staff, recorre les instal·lacions i fins i tot manté la seva primera xerrada amb Míchel. "Estic una mica nerviós per conèixer la gent després de tants anys allà", assegura en un moment del document. També diu que té "moltes ganes de començar".
L'arribada del porter alemany és, sens dubte, un fitxatge d'impacte per al Girona. En el vídeo se'l veu aparcant el seu cotxe a la Ciutat Esportiva, i sent rebut per Elena San José, directora d'Operacions de l'àrea esportiva. Amb ella de guia fa tot el recorregut per la instal·lació. Un dels moments més destacats és la seva primera conversa amb l'entrenador Míchel Sánchez. "Per fi", afirma el porter, mentre el tècnic li respon que "Me n'alegro molt que estiguis aquí". Ter Stegen pregunta a Míchel com està i aquest li explica que "l'equip està millor, estem competint bé". Després el futbolista i el preparador queden per parlar més extensament i l'alemany li confessa que està "una mica nerviós" per conèixer els seus nous companys. Míchel queda una mica sorprès i li assegura que trobarà "un vestidor sa" i hi afegeix: "tu ets un líder i ens donaràs molt".
"Com a bon alemany has arribat aviat"
Durant el recorregut per la Ciutat Esportiva abans de fer el primer entrenament, Ter Stegen té l'ocasió de saludar, per exemple, Jordi Melero, analista del club i amb qui el porter havia coincidit al Barça. "Com a bon alemany has arribat molt aviat", li fa broma el gironí. També saluda tots els membres de l'staff i del departament mèdic, així com jugadors com David López, o Julius, l'encarregat de material. Al final del vídeo el porter ja queda per rebre la roba esportiva i poder saltar a la gespa a fer el primer entrenament amb l'equip. "Per a això he vingut", afirma, sense perdre mai el somriure.
Tot seguit el club també ha compartit a xarxes imatges de Ter Stegen ja vestit de curt, amb la samarreta del Girona, passant per l'habitual túnel de calbots de rebuda al costat de Beltrán (Celta), l'altre gran novetat de l'entrenament d'avui. El Girona presenta, precisament, el migcampista, aquest migdia, i a la tarda serà el torn d'Echeverri. Pel que es diu al vídeo de l'arribada de Ter Stegen, demà seria el dia de la seva presentació. "Demà tindràs lio", li etziba en un moment donat Elena San José al porter, en una referència que es pot interpretar com el de la seva primera aparició pública com a nou futbolista del Girona.
La (difícil) gestió de la porteria
A partir d'aquí, amb Ter Stegen ja a Girona, s'ha de veure com gestiona Míchel la porteria. Jugarà l'alemany dilluns contra el Getafe? aquesta és la gran pregunta que es fa l'afició, i no és de fàcil resposta. Durant bona part del curs Gazzaniga, l'ara porter titular, ha estat qüestionat, però ara l'equip porta quatre victòries en els últims cinc partits i aquesta reacció li ha permès passar dels llocs del descens a mitja taula, amb cinc punts de marge sobre l'Alabès, que ara seria el primer que baixaria. A més, els gironins sumen dues porteries a zero seguides (Osasuna i Espanyol). Després de vint jornades, el Girona es manté com l'equip més golejat de Primera (34), però des de la clara derrota a Elx (3-0), on Gazzaniga va fer una actuació nefasta, el porter argentí ha anat millorant.
L'altre carpeta que té el club és resoldre la sortida de Livakovic. El croat, veient que no tenia minuts a la primera volta i que necessita jugar per disputar el Mundial, vol marxar i fins i tot Míchel ha admès que malgrat convocar-lo, no està per jugar. Si ho fes, ja no podria acabar la temporada amb cap altre equip perquè aquest curs ja ho hauria fet amb dos (Fenerbahçe i Girona), la quota màxima. Al croat no se l'haurà vist. Veurem si l'alemany té més fortuna.
