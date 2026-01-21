La surienca Núria Álvarez queda campiona d'Espanya sub-18 de jujitsu

Jujitsu
La surienca Núria Álvarez va aconseguir el títol de campiona d'Espanya de jujitsu sub-18 en la categoria de menys de 52 quilos en els estatals que es van disputar a la localitat madrilenya de Parla.
La bagenca va vèncer en els dos combats que va disputar contra les altres participants, la madrilenya Ariadna Martín, per superoritat tècnica, i a la valenciana Joly Aymeline Bastidas, a qui va superar per ippon complet.
Aquest resultat, juntament amb el bronze aconseguit el passat desembre al Balkan Open d'Atenes i al primer lloc en el rànquing de Copes d'Espanya, li obre la porta a participar en el Campionat d'Europa de la categoria que tindrà lloc el mes de març a l'illa de Creta.
De moment, haurà d'afrontar les següents competicions, que seran la Supercopa d'Espanya, l'1 de febrer, i el torneig Ciutat de Castelló, el 21 del mateix mes.
