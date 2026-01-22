Futbol
L'anoienc Ilias Akhomach fitxa fins a final de temporada pel Rayo Vallecano
El futbolista de Els Hostalets de Pierola vol tenir minuts per tenir pes a la selecció del Marroc en el proper Mundial
Àlex Calaff | Regió7
El futbolista de Els Hostalets de Pierola, Ilias Akhomach, és nou jugador del Rayo Vallecano. L’extrem de 21 anys cedit pel Vila-real, i que va ser subcampió de la Copa d’Àfrica amb el Marroc disptant minuts a la final, defensarà els colors del conjunt madrileny fins al final de temporada, després d’haver superat amb èxit el reconeixement mèdic. Abans de marxar a Vallecas, el futbolista anoienc format a La Masia va renovar el seu contracte amb el Vila-real per un any més, és a dir, fins al 30 de juny de 2028.
El Rayo Vallecano no era l’única opció d’Ilias en aquest mercat d’hivern. El seu talent, desbordament, capacitat per jugar en espais reduïts i la seva polivalència, li permet actuar en diverses posicions de l’atac. Un fet que li van obrir les portes de diversos clubs de La Liga, però Iñigo Pérez el va convèncer.
Objectiu Mundial
Tot i que entra en els plans de Walid Regragui, Ilias, vol ser important al Mundial, i per això necessita minuts. Que el tècnic del Rayo li expliqués el projecte i el seu rol dins d’ell va ser una de les claus de la seva elecció. El de Els Hostalets de Pierola arriba com una incorporació de luxe per a un Rayo Vallecano que suma més màgia al seu atac. Iñigo confia que pot encaixar molt bé en l’equip i entendre’s a la perfecció amb la resta d'homes ofensius.
