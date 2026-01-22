Les eleccions a la presidència del Barça se celebraran el 15 de març
Joan Laporta es presentarà a la reelecció
EFE
Les eleccions a la presidència del Barça se celebraran el pròxim diumenge 15 de març, segons han confirmat aquest dijous a EFE fonts de l’entitat catalana.
La data dels comicis ha estat decidida aquest dijous en la reunió ordinària de la junta directiva del club blaugrana que presideix Joan Laporta, que es presentarà a la reelecció.
Segons estableixen els estatuts, el club havia de fixar la data de les eleccions entre el 15 de març i el 15 de juny. D’aquesta manera, la directiva blaugrana s’ha decantat per la primera data hàbil del calendari.
La votació se celebrarà coincidint amb el cap de setmana en què el primer equip de futbol rebrà la visita del Sevilla, en el partit de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del qual encara es desconeixen la data i l’hora.
En les últimes setmanes, el màxim dirigent de l’entitat s’ha mostrat favorable que els socis votin en un moment en què s’alteri el mínim possible la marxa esportiva del primer equip de futbol.
"Per la planificació esportiva, potser sí que caldria fer abans les eleccions, perquè depèn de quan les facis poden crear certes distorsions", va admetre recentment Laporta.
Als seus 63 anys, l’advocat barceloní aspira a repetir la victòria que va aconseguir l’any 2021 amb un 54,28% dels vots. Abans, ja va governar l’entitat entre els anys 2003 i 2010, mentre que el 2015 va perdre els comicis que va guanyar Josep Maria Bartomeu.
A més de Laporta, ja han mostrat la seva intenció de presentar-se als comicis Víctor Font, líder del grup 'Nosaltres' i que a les eleccions de l’any 2021 va aconseguir prop d’un 30% de suports; l’exdirectiu Xavier Vilajoana, que no va superar el tall mínim de signatures en els últims comicis; i el financer Marc Ciria, que recentment ha presentat la plataforma 'Moviment 42'.
Joan Camprubí, líder del grup de socis 'Som un Clam', encara no ha anunciat si encapçalarà una precandidatura.
