Bàsquet
Pere Miró, Ander Mirambell i Josep Cortada, tres puntals per projectar la nova Fundació del Bàsquet Manresa
El replanejament de la part més solidària del club comptarà amb l'exvicepresident olímpic com a membre del patronat, l'expilot de skeleton com a gerent executiu i amb l'assessorament de l'empresari banyoli
Pere Miró, exvicepresident del Comitè Olímpic Internacional, s'ha adreçat en anglès als jugadors del Baxi Manresa que ocupaven les primeres files de la Mútua Intercomarcal de Manresa. Ho ha fet en anglès després de vint minuts d'acte íntegrament en català en què alguns d'ells, contents per la victòria del seu equip de dimecres en l'últim segon del partit de l'Eurocup contra el Neptunas. Els ha explicat que ells no només representen un equip professional de bàsquet, sinó "una filosofia, una manera de ser i no jugueu només per a l'entitat, sinó per a la gent de la ciutat, que viu per al bàsquet". Miró, fill predilecte de la capital del Bages des de l'estiu, és un dels membres del patronat de la nova Fundació del Bàsquet Manresa, un ens que ja existia com a Fundació per al Foment del Bàsquet i que ara es vol projectar cap endavant.
Se n'ha fet la presentació, encara a les beceroles, a una sala d'actes que encabia una part destacada del ferro esportiu i basquetbolístic manresà. A part de Miró, en seran les cares visibles l'expilot de skeleton Ander Mirambell, amb forts vincles personals amb la Manresa, i l'empresari banyoli Josep Cortada, vinculat anteriorment a d'altres fundacions, com la del Barça o la de Neymar.
Abans que intervinguessin, el president del club, Josep Maria Herms, ha explicat que la nova etapa de la fundació "vol obrir-se a través de dos blocs, els valors del bàsquet com a esport i els del club, que són diferent als de d'altres" entitats. En aquest sentit "traballarem de cara a un bloc proper, de la ciutat o la comarca, i també des del punt de vista internacional, per fer que es conegui arreu pel que projecti la fundació".
El pes de la presentació l'ha dut Mirambell, qui ha insistit en la visió per "fer coses que són pròpies nostres i que no poden fer a Badalona, Girona o Lleida". En aquest sentit, ha fet especial èmfasi en el concepte de família. "Al Congost, tornes a cap de temps i veus la mateixa gent, o aquella cadira que passa de pares a fills". En aquest sentit, "cal impulsar valors com aquest, el del món compartit, l'arrelament, la no discriminació, la responsabilitat social, l'educació integral, la salut i el benestar i l'acompanyament", una llista de conceptes que formen el nom Manresa.
Mirambell, sobretot, ha insistit en la idea de crear "un llegat que perduri a dins i a fora del territori". I li ha agafat el relleu un Cortada que ha admès que "el Pere Miró m'ha enredat, però ha fet bé, perquè com més conec aquest club més me n'adono que és diferent a molts d'altres". Cortada ha admès que "no cal inventar cap relat per al Manresa, sinó que n'hi ha prou en viure el dia a dia i els seus valors" i ha afegit que "queda molt camí per fer, però no és el principi de tot, perquè s'ha fet molt abans. Ara cal endreçar les peces i mirar al futur".
Finalment, Miró ha admès que els contactes amb Herms van començar quan va ser nombrat fill predilecte, el juliol passat, i que "vaig dir de seguida que sí per dues qüestions. La primera és que soc manresà, malgrat que hagi estat molt temps a fora. L'esport m'ha lligat sempre amb la meva ciutat i a un club que recordo des que va pujar per primer cop a Primera, quan encara jugava al Pujolet a l'aire lliure". El segon són "els valors que representa el Bàsquet Manresa, sobretot la resiliència. Quan vas a fora sempre et demanen que com és que amb els recursos que tenim puguem aguantar tants anys a l'elit".
Tots tres i Herms han explicat que en unes setmanes donaran a conèixer el full de ruta i els projectes en els quals es capbussarà la nova fundació, sobretot de caràcter social. I perquè el club sigui reconegut com quan en un viatge, Miró va respondre a uns nens de cert país que no era de Barcelona i del Barça, sinó de Manresa i de l'equip de bàsquet de la ciutat. Quan hi va tornar a anar, els mateixos nens li reconeixien "és veritat, ho hem mirat a Internet i el club existeix, no t'ho vas inventar".
