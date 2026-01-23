Esports
Aitana ja no és la futbolista més ben pagada del món: Trinity Rodman la supera arribant als 2 milions
La filla de la llegenda de l’NBA firma la seva renovació amb el Washington Spirit amb un salari més alt de la història del futbol femení
Laia Bonals
El futbol femení no para de superar barreres. Mentre la professionalització a Espanya fa que els salaris no creixin com sí que ho fan a la resta del món, altres països no paren d’elevar el valor de l’esport. Els Estats Units, el bressol del futbol femení, han tornat a irrompre al mapa. Amb una selecció plena de noms propis i estrelles, les nord-americanes no només són imatge de les grans campanyes, amb el permís d’Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Sinó que també cobren als seus clubs com a tal. Amb la renovació de contracte amb el Washington Spirit, Trinity Rodman es converteix en la futbolista més ben pagada del món. El club, que forma part del conglomerat de Michelle Kang que té com a principal emblema l’Olympique de Lió, no perd pistonada quant a la revalorització del mercat del futbol femení.
I és que les quantitats no paren d’augmentar. Cada traspàs es torna històric després d’arribar a xifres mai acordades i els contractes també continuen incrementant el seu valor. Ara, amb el nou acord de Rodman, es marca una nova fita. La futbolista ja compta en el seu historial amb nombrosos rècords, com el de ser la jugadora més jove seleccionada en la història del draft de l’NWSL, que al seu torn es va convertir en referent ofensiva abans de complir 20 anys. Amb els 23 ja complerts, la de Newport ha decidit continuar la seva carrera en el club de la seva vida amb un salari rècord.
La filla de la llegenda de l’NBA Dennis Rodman ingressarà més de dos milions de dòlars (1,7 milions d’euros) per cada una de les tres temporades en què seguirà a Washington. Una xifra que ha confirmat a ESPN el seu agent, Mike Senkowski. Amb aquesta xifra, el seu contracte compta amb el salari més gran mai pagat a una jugadora de futbol arreu del món. Aquest títol l’ostentava Aitana Bonmatí, fins a l’acord que s’ha produït en les últimes hores entre Rodman i el Washington Spirit. La tres vegades guardonada com a Pilota d’Or entre molts altres títols individuals, es va erigir en la més ben pagada després de la seva renovació amb el Barça el setembre del 2024.
La catalana va estendre el contracte com a blaugrana fins al 2028 i va acordar un salari una mica per sobre del milió d’euros. Tota una fita en aquell moment, que ara Rodman ha desbancat de cop. I és que les quantitats que es mouen en el món del futbol femení van en augment. Així ho va confirmar Marc Vivés, en una entrevista a EL PERIÓDICO aquesta mateixa setmana. «El futbol femení ha viscut una inflació molt gran en molt poc temps, que tampoc sé fins a quin punt és real; ja veurem cap a on va això, perquè realment en els dos últims anys ha crescut molt», explicava el director esportiu del Barça femení, alhora que confessava que el Barça «mai serà el club que millor pagui».
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències