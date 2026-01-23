Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa perd Asís per dos mesos abans de visitar Les Corts, dissabte

El capità, Checa i Santa són baixa en l'intent dels bagencs de trencar un any exacte sense guanyar a fora de casa

Asís no podrà tornar a enfrontar-se a Les Corts, com a la primera volta

Asís no podrà tornar a enfrontar-se a Les Corts, com a la primera volta / Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa ha informat de la baixa per dos mesos del seu capità, Asís, a causa d'un trencament muscular just abans de disputar un altre partit que hauria de servir per seguir l'ascens cap a una zona de permanència que es troba a quatre punts. L'internacional marroquí s'uneix a Checa, amb una indisposició, i a Santa com a absències per jugar a la pista de Les Corts (20.45 hores), en un horari molt tardà i contra un equip que només ha guanyat tres dels nou compromisos com a local.

Els manresans fa un any seguit que no guanyen cap partit lluny del Pujolet, però ara es troben en plena escalada, a quatre punts de la salvació que marca el Lleida. Les Corts, a part de guanyar tres partits a casa, n'han empatat tres més, amb la qual cosa no són del tot fiables quan actuen de locals. A casa només han sumat 12 punts dels 26 de tenen, amb la qual cosa són més resolutius a domicili.

El Covisa ha arrencat la segona volta amb una victòria i una derrota i, en la jornada, la majoria de rivals directes actuen a les seves pistes. El CCR Castelldefels rep el Natació Sabadell, el Sant Quirze acull l'Ibi i el Lleida, l'Hospitalet. Només el Bisontes Playas de Castelló actua fora dels seus dominis, amb un complicat desplaçament al feu del complicat Canet.

El Covisa Manresa perd Asís per dos mesos abans de visitar Les Corts, dissabte

