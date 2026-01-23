Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa perd Asís per dos mesos abans de visitar Les Corts, dissabte
El capità, Checa i Santa són baixa en l'intent dels bagencs de trencar un any exacte sense guanyar a fora de casa
Regió7
El Covisa Manresa ha informat de la baixa per dos mesos del seu capità, Asís, a causa d'un trencament muscular just abans de disputar un altre partit que hauria de servir per seguir l'ascens cap a una zona de permanència que es troba a quatre punts. L'internacional marroquí s'uneix a Checa, amb una indisposició, i a Santa com a absències per jugar a la pista de Les Corts (20.45 hores), en un horari molt tardà i contra un equip que només ha guanyat tres dels nou compromisos com a local.
Els manresans fa un any seguit que no guanyen cap partit lluny del Pujolet, però ara es troben en plena escalada, a quatre punts de la salvació que marca el Lleida. Les Corts, a part de guanyar tres partits a casa, n'han empatat tres més, amb la qual cosa no són del tot fiables quan actuen de locals. A casa només han sumat 12 punts dels 26 de tenen, amb la qual cosa són més resolutius a domicili.
El Covisa ha arrencat la segona volta amb una victòria i una derrota i, en la jornada, la majoria de rivals directes actuen a les seves pistes. El CCR Castelldefels rep el Natació Sabadell, el Sant Quirze acull l'Ibi i el Lleida, l'Hospitalet. Només el Bisontes Playas de Castelló actua fora dels seus dominis, amb un complicat desplaçament al feu del complicat Canet.
