INFORME
L’Espanyol és el club més denunciat per LaLiga davant Antiviolència: protagonitza el 12% dels incidents
Més de la meitat de les seves 44 denúncies es concentra en els dos últims partits a l’RCDE Stadium, els derbis contra el Barça (16) i el Girona (8)
Disciplina amenaça de tancar l’estadi de l’Espanyol després dels incidents del derbi contra el Girona
Sergio R. Viñas
L’Espanyol és el club de Primera Divisió que més denúncies acumula davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’esport, organisme conegut popularment com a ComissióAntiviolència. LaLiga ha registrat en les 20 primeres jornades del campionat un total de 44 incidents protagonitzats per aficionats periquitos, cosa que suposa un 12% del total dels 362 càntics i accions que la patronal ha remès per a la seva possible sanció.
L’Espanyol lidera amb claredat un rànquing en què l’Osasuna i el Sevilla comparteixen la segona posició amb 34 denúncies, una desena menys que el club català. El València (33) és l’altre que supera la trentena d’incidents. A l’extrem contrari, l’Alabès (sis), el Llevant (cinc) i el Mallorca (quatre) són els equips que menys denúncies han patit per part de LaLiga.
DENÚNCIES DE LALIGA
El Barça se situa en la mitjana
La mitjana per club és de 18 denúncies, que és també la xifra del FC Barcelona. El Girona i el Reial Madrid es troben a la forquilla baixa de la Primera Divisió, amb 10 incidents protagonitzats per cada una de les dues aficions, segons les notes que divulga setmanalment LaLiga i que envia Antiviolència. S’hi inclouen insults a rivals, àrbitres o persones alienes al partit (com presidents de clubs, polítics...), càntics ofensius o despectius en general, missatges d’odi o llançaments d’objectes al terreny de joc. En el cas del club blanc, crida l’atenció que registra més denúncies com a visitant (sis, totes menys una al Metropolitano) que al Bernabéu (quatre).
Més de la meitat de les 44 denúncies contra l’Espanyol s’han registrat en els seus dos últims partits com a local, els derbis contra el Barça i el Girona. El partit que va suposar la tornada de Joan Garcia a l’RCDE Stadium el 3 de gener va ser el que més incidents ha registrat des que va començar la competició, 199 partits, amb 16, dos més dels que es van registrar al València-Llevant. La setmana passada, contra el Girona, el director de partit de LaLiga va registrar vuit incidents, entre ells el llançament d’ampolles d’aigua a Paulo Gazzaniga que ha deixat l’estadi periquito amenaçat de tancament.
Les denúncies són formulades en cada partit de LaLiga pel director de partit que designa l’organisme que presideix Javier Tebas. Entre altres funcions, els directors de partits són responsables de registrar comportaments relacionats amb la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. En cadascun dels incidents, el director de partit especifica si ha sigut protagonitzat per l’afició de l’equip local o del visitant i la part del camp en què s’ha produït.
La Grada Canito concentra les denúncies
En aquest sentit, les denúncies de LaLiga adjudiquen la majoria d’incidents de l’afició periquita (28 de 44) «aficionats locals ubicats a Gol Cornellà, sectors 109, 110, i 111 i integrants de la grada d’animació Grada Canito». L’extrem contrari del recinte, el Gol Prat, amb prou feines ha protagonitzat tres denúncies. De la resta, sis van ser atribuïdes a «diverses zones de l’estadi» (cinc d’aquestes en el derbi contra el Barça) i set es van produir en partits de l’Espanyol fora de casa: una a Anoeta i sis a Montilivi.
ORIGEN DELS INCIDENTS DE L’ESPANYOL
Totes aquestes denúncies arriben a la taula de la Comissió Antiviolència, que estudia la gravetat i el possible càstig al club com a responsable subsidiari del comportament dels seus aficionats. Una via administrativa alternativa a l’esportiva, que s’articula a través del Comitè de Disciplina de la RFEF. Els insults solen derivar en multes econòmiques, mentre que el llançament d’objectes i altres incidents que poden arribar a provocar que l’àrbitre paralitzi el partit (com insults racistes) poden comportar la clausura total o parcial de l’estadi durant un o més partits, un extrem que l’Espanyol ha evitat de moment aquesta temporada.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències