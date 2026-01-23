Hoquei patins/OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat renova Joan Ruano fins al 2028
El jugador alacantí està disputant la seva segona temporada a Les Comes i la seva continuïtat demostra la voluntat d'estabilitzar el projecte anoienc
Regió7
L'Igualada Rigat ha informat aquest divendres de la renovació d'un dels seus jugadors importants d'aquesta temporada, de l'alacantí Joan Ruano, fins a l'estiu del 2028. Aquesta continuïtat, segons el club, "reforça el projecte esportiu del primer equip i assegura intensitat, compromís i caràcter arlequinat a les Comes per a les propres temporades".
Ruano s'ha consolidat com una peça important dins de l'equip pel seu esperit de sacrifici, el treball i la lluita. És un dels habituals titulars en les formacions de Marc Muntané i aquesta temporada ha marcat tres gols a la lliga. El gran inici de temporada del club, segurament, ha de provocar l'interès d'altres equips en els seus homes i poder retenir talent sempre és positiu.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent