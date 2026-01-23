Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Hoquei patins/OK Lliga masculina

L'Igualada Rigat renova Joan Ruano fins al 2028

El jugador alacantí està disputant la seva segona temporada a Les Comes i la seva continuïtat demostra la voluntat d'estabilitzar el projecte anoienc

Joan Ruano, en el partit de dimecres, de la Champions, contra el Trissino

Joan Ruano, en el partit de dimecres, de la Champions, contra el Trissino / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

L'Igualada Rigat ha informat aquest divendres de la renovació d'un dels seus jugadors importants d'aquesta temporada, de l'alacantí Joan Ruano, fins a l'estiu del 2028. Aquesta continuïtat, segons el club, "reforça el projecte esportiu del primer equip i assegura intensitat, compromís i caràcter arlequinat a les Comes per a les propres temporades".

Ruano s'ha consolidat com una peça important dins de l'equip pel seu esperit de sacrifici, el treball i la lluita. És un dels habituals titulars en les formacions de Marc Muntané i aquesta temporada ha marcat tres gols a la lliga. El gran inici de temporada del club, segurament, ha de provocar l'interès d'altres equips en els seus homes i poder retenir talent sempre és positiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents