Presentació de Ter Stegen amb el Girona: “He vingut a jugar”
El porter alemany assegura que és “molt feliç” d’estar al Girona i que la rebuda dels nous companys ha estat fantàstica
El club està pendent de resoldre la sortida de Livakovic per donar-li un dorsal perquè pugui estar disponible per dilluns contra el Getafe
Marc Brugués
La dimensió en què ha entrat el Girona els darrers anys arran de l'aterratge del club a Primera Divisió es nota en la magnitud dels jugadors que incorpora. Lluny d'anar pescar jugadors al Banyoles, l'Hospitalet, Albacete o Numància, el conjunt gironí es mou des de fa temps en grans mercats. Ara fa tres anys, aterrava a Montilivi Daley Blind, una icona del futbol neerlandès amb passat a l'Ajax, al Manchester i el Bayern; l'estiu passat ho feia tot un campió del món com Thomas Lemar i ara ho, ni més ni menys que el capità del Barça, Marc-André Ter Stegen. El porter alemany ha estat presentat aquesta tarda a Montilivi en un acte que, mediàticament, ha generat un rebombori semblant al de partits de Champions de la temporada passada.
Menys nerviós, o gens, que en la primera presa de contacte amb la plantilla, Ter Stegen s’ha mostrat serè, afable i bromista durant la presentació com a nou porter blanc-i-vermell. “Sóc molt feliç de ser al Girona”, ha deixat clar l’alemany que ve a jugar. “Vinc amb l’objectiu de jugar. És el meu objectiu, com el de tots els jugadors. Tinc el màxim respecte cap a tots els companys, a partir d’aquí tinc els meus objectius personals que, òbviament, vull aconseguir. La xerrada amb Míchel va ser també important per a fer-lo decidir. “És un fanàtic del futbol i xerrava molt, que em va encantar. Volia parlar amb ell i saber què pensava de mi. Al final hem trobat una bona solució per totes les parts.”
Ter Setgen, que encara no està inscrit, està pendent de la sortida de Livakovic per ser inscrit amb el dorsal 1. Si no, haurà de fer-ho amb el 22 que ha deixat Solís. El jugador ha dit que no sap com està el tema del dorsal i que és cosa del club. El Barça ha inclòs la clàusula de la por al contracte de cessió i, si el Girona vol fer-lo jugar contra els blaugrana, hauria de pagar una quantitat pròxima al mig milió, la mateixa que li ha costat l’operació. En aquest sentit, Ter Stegen ha revelat que el comiat del Barça “després de tants anys” va ser “molt dur”.
Un bon conseller a l’hora d’acceptar la proposta gironina va ser Èric Garcia. El de Martorell li va parlar «meravelles» de la seva cessió a Montilivi. «Li va encantar l’experiència. Sempre en parlava molt bé, però quan ho feia, encara no estava als meus plans venir aquí. Després li vaig preguntar i em va dir que em rebrien molt i molt bé, que eren una família. Ara és titular i està a un gran nivell al Barça. Espero que sigui un bon exemple», deia. L’alemany revelava després de la lesió estava «disponible» per a Flick. «Van optar per en Joan, que està fent una gran feina i amb qui tenim una gran relació, encara que penseu el contrari. Jo volia continuïtat, però respecto la decisió de l’entrenador».
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències