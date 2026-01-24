Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa queda a un pas d'empatar un partit que tenia perdut a Les Corts (3-2)
Héctor falla un gol gairebé a porta buida en un últim minut al qual els manresans havien arribat amb opcions després d'anar perdent per 3-0
Els triomfs del Sant Quirze i, sobretot, del Lleida, allunyen la permanència a set punts
El Covisa Manresa no ha pogut aprofitar l'oportunitat d'almenys salvar un punt a Les Corts en un duel en què ha fallat massa ocasions a l'inici i al final. Primer, ha permès que el rival agafés massa diferència i després, quan ha tornat a la lluita, li ha faltat temps per arrencar almenys un empat. I la permanència es complica perquè els triomfs del Sant Quirze i, sobretot, del Lleida, l'allunyen a set punts.
La primera part ha demostrat algunes de les raons per les quals el Covisa fa un any que no guanya cap partit a fora de casa. Mentre els manresans anaven desaprofitant ocasions, Les Corts ha tret partit de les primeres arribades per obrir forat. La primera oportunitat l'ha tinguda Aaron, qui ha rematat al pal, amb tot a favor, una contra portada per Lozano. Després, Edu ha aturat un gran xut d'aquest darrer jugador i ha salvat un autogol de Lacambra quan els jugadors del Covisa ja aixecaven els braços.
I d'una desatenció ha arribat l'1-0. Una mala sortida de pilota de Jordi Sánchez ha acabat amb la pilota als peus de Serrano, qui ha xutat. La bola ha tocat en el mateix jugador manresà i s'ha allunyat de Cella. El Covisa ha seguit atacant i xutant, però sense crear tan perill fins que ha arribat el segon, en una gran combinació entre Parcet, qui ha recuperat una bola al centre del camp, Terrino de taló i Gube, qui ha anotat el segon. Abans del descans, Aaron ha trobat un altre pal i la frustració per no haver marcat tot i haver tingut bones arribades.
I l'inici de la segona meitat no ha estat pas gaire més bo per al Covisa. La pressió no era la mateixa que al principi i, a sobre, Les Corts ha fet el tercer gol en un altra molt bona combinació que ha acabat amb la passada de la mort de Parcet perquè Serrano, recreant-se, marqués a porta buida.
En els següents minuts, Blasco, qui ara ocupava la porteria, ha salvat els manresans d'acomiadar-se del parit amb algunes bones aturades i, a cinc minuts per al final, quan tot semblava tranquil, Ambròs ha entrat com a trailer i ha rematat a porteria una deixada de Mujal.
El Covisa ha començat a jugar de cinc i, tot i que al principi no li ha funcionat, un temps mort de Jairo Molero ha precedit una combinació entre Aaron i Héctor perquè Cristian fes el segon a porta buida i poc més d'un minut per jugar. I ha estat quan Héctor ha tingut l'empat, però s'ha recreat quan tenia la porteria buida i ha deixat que Edu es refés i salvés el gol. El xut posterior de Lozano, a fora, ja ha estat el cant del cigne.
LES CORTS UBAE: Edu, Gube, Batllori, Del Río, Franc Cortés -equip inicial- Terrino, Serrano, Parcet, Max, Jan Lacambra, Álex Lacambra i Roc Torres
COVISA MANRESA: Cella, Ambrós, Cristian, Aaron, Héctor -equip inicial- Lozano, Morros, Jordi Sánchez, Aleix Pérez, Mellado, Llucià, Mujal, Blasco (ps)
ÀRBITRES: Cerrada i Gómez
GOLS: 1-0 Serrano min 8, 2-0 Gube min 15, 3-0 Serrano min 24, 3-1 Ambròs min 35, 3-2 Cristian min 39
