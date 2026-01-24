Atletisme
Ericka Badeau Maseras bat el rècord de l'Avinent Manresa dels 60 llisos
La velocista va superar en el Míting Internacional Catalunya una marca que tenia gairebé deu anys de vida
Regió7
La velocista de l'Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras va batre el rècord absolut de l'entita en els 60 metres llisos en el Míting Internacional Catalunya que es va disputar a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. Maseras va fer un espectacular temps de 7 segons i 39 centèsimes i, d'aquesta manera, va superar una plusmarca que el proper 6 de febrer hauria fet deu anys de vida.
Aquest rècord el tenia una de les estrelles actuals de l'atletisme estatal, la manxega Paula Sevilla, que ara destaca en proves de 200 i, sobretot, de 400 metres, però que en la seva etapa en el Club Atlètic Manresa era la titular de l'hectòmetre a l'aire lliure i dels 60 metres en pista curta. Sevilla tenia un registre de 7.66 que Maseras ja havia batut en les semifinals, en què havia fet 7.41.
En la mateixa reunió, el tanquista manresà Biel Salas va aturar el cronòmetre en 8.10 en la final i en 8.09 en les semifinals dels 60 metres tanques.
