Waterpolo/Segona Divisió
L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)
L'equip bagenc xoca contra la gran actuació del porter visitant després d'anar guanyant per 7-5 i rep un parcial de 0-5 que resulta decisiu contra un rival directe
L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha tornat a xocar contra un Ciudad de Alcorcón que l'empata a la classificació i que ja l'havia vençut per 9-4 en terres madrilenyes. El porter visitant, Adrián Díaz, ha fet un recital, sobretot en els dos últims quarts, i ha barrat el pas a una formació que vencia per 7-5 i que semblava tenir el duel controlat. Però el col·lapse en atac, sense anotar entre l'últim minut del tercer període i l'últim del partit, i l'actuació de rivals com D'Olhaberriague, autor de cinc gols, han condemnat els manresans.
Això que fins als darrers vuit minuts la davantera sempre ha correspost a l'equip de David Torilo. Amb un encertat Wilson a la porteria, Biel Fernández, amb dos gols, el segon de penal, ha marcat el ritme d'un primer període en què també ha contribuït la feina de Roc Serra a la boia.
Precisament, aquest ha estat l'únic argument que han trobat els locals en el segon quart, en què l'estrella rival ja ha fet dos gols i en què la defensa en zona buscava llançaments llunyans sempre controlats. El segon, i últim, gol de Serra ha permès arribar a l'equador amb empat.
I semblava que tot millorava en el tercer període, primer amb una gran rematada d'Arnau León des de l'exterior dret i després amb els dos gols d'Ivan Martínez, el primer de xut llunyà i el segon, de penal. Abans de l'últim descans, Calzadilla ja ha retallat i en el tram final, tot i que Albacete ha evitat rebre gols abans amb grans parades, l'Alcorcón s'ha avançat i ha abaixat definitivament la persiana mentre De Francisco reblava el resultat amb dues anotacions tot sol.
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Wilson, Albacete (ps), Biel Fernández 2, Puerta 1, Urgelés, Serra 2, Holgado, Mayol, León 1, Del Blanco, Ivan Martínez 2, Luján, Rey i Torres
CIUDAD DE ALCORCÓN: Díaz, D'Olhaberriague 5, Moreno, Calzadilla 2, De Francisco 2, Nazarie, Delfa, Esteban, Roca, Izard 1, Núñez, Calero, Valdés i Pedrosa
ÀRBITRES: Villanueva i Sánchez
PARCIALS: 3-2, 1-2, 3-2, 1-5
