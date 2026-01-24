Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Waterpolo/Segona Divisió

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

L'equip bagenc xoca contra la gran actuació del porter visitant després d'anar guanyant per 7-5 i rep un parcial de 0-5 que resulta decisiu contra un rival directe

Els dos gols d'Ivan Martínez han situat el 7-5 però no han estat suficients

Els dos gols d'Ivan Martínez han situat el 7-5 però no han estat suficients / Arxiu/Mireia Arso

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha tornat a xocar contra un Ciudad de Alcorcón que l'empata a la classificació i que ja l'havia vençut per 9-4 en terres madrilenyes. El porter visitant, Adrián Díaz, ha fet un recital, sobretot en els dos últims quarts, i ha barrat el pas a una formació que vencia per 7-5 i que semblava tenir el duel controlat. Però el col·lapse en atac, sense anotar entre l'últim minut del tercer període i l'últim del partit, i l'actuació de rivals com D'Olhaberriague, autor de cinc gols, han condemnat els manresans.

Això que fins als darrers vuit minuts la davantera sempre ha correspost a l'equip de David Torilo. Amb un encertat Wilson a la porteria, Biel Fernández, amb dos gols, el segon de penal, ha marcat el ritme d'un primer període en què també ha contribuït la feina de Roc Serra a la boia.

Precisament, aquest ha estat l'únic argument que han trobat els locals en el segon quart, en què l'estrella rival ja ha fet dos gols i en què la defensa en zona buscava llançaments llunyans sempre controlats. El segon, i últim, gol de Serra ha permès arribar a l'equador amb empat.

Notícies relacionades

I semblava que tot millorava en el tercer període, primer amb una gran rematada d'Arnau León des de l'exterior dret i després amb els dos gols d'Ivan Martínez, el primer de xut llunyà i el segon, de penal. Abans de l'últim descans, Calzadilla ja ha retallat i en el tram final, tot i que Albacete ha evitat rebre gols abans amb grans parades, l'Alcorcón s'ha avançat i ha abaixat definitivament la persiana mentre De Francisco reblava el resultat amb dues anotacions tot sol.

ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Wilson, Albacete (ps), Biel Fernández 2, Puerta 1, Urgelés, Serra 2, Holgado, Mayol, León 1, Del Blanco, Ivan Martínez 2, Luján, Rey i Torres

CIUDAD DE ALCORCÓN: Díaz, D'Olhaberriague 5, Moreno, Calzadilla 2, De Francisco 2, Nazarie, Delfa, Esteban, Roca, Izard 1, Núñez, Calero, Valdés i Pedrosa

ÀRBITRES: Villanueva i Sánchez

PARCIALS: 3-2, 1-2, 3-2, 1-5

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  2. Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
  3. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  4. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  5. La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
  6. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  7. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  8. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu

La Foneria de la Rambla reobrirà el 2028 com una ambaixada del ‘hub’ digital de les Tres Xemeneies del Besòs

La Foneria de la Rambla reobrirà el 2028 com una ambaixada del ‘hub’ digital de les Tres Xemeneies del Besòs

Ericka Badeau Maseras bat el rècord de l'Avinent Manresa dels 60 llisos

Ericka Badeau Maseras bat el rècord de l'Avinent Manresa dels 60 llisos

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès
Tracking Pixel Contents