La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

Les dues federacions han emès comunicats que afecten els enfrontaments entre conjunts implicats o amb col·legiats del Bages, Berguedà, Solsonès, Cerdanya i Moianès

El Joanenc no ha pogut jugar el seu partit d'aquest dissabte contra l'Alpicat

El Joanenc no ha pogut jugar el seu partit d'aquest dissabte contra l'Alpicat / Arxiu/Jordi Biel

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Les federacions catalanes de futbol i bàsquet han emès aquest dissabte al migdia sengles comunicats en què informen de l'ajornament dels partits amb equips de la regió central implicats d'aquest dissabte a la tarda. En el cas de la de futbol, amb els de les delegacions del Bages, Berguedà, Cerdanya i Osona, en què també hi ha el Moianès, i en la de bàsquet, de Bages, Berguedà, Osona i Solsona.

En el primer cas, el partit ajornat de categoria més alta ha estat el Joanenc-Alpicat de Primera Catalana. La resta, en categoria sènior, són els següents:

Segona Catalana, grup 4: Sant Vicenç dels Horts-Gironella

Segona Catalana, grup 5: La Seu d'Urgell-Capellades i Sallent-Alcarràs

Tercera Catalana, grup 4: L'Ametlla del Vallès-Moià

Tercera Catalana, grup 8: Sant Vicenç-Callús, Avià-Sant Salvador de Cercs; Navarcles-Joanenc B; Navàs-Guardiolenca; Artés-Aristoi; Can Trias-Súria; Sant Pau-EF Viladecavalls

Tercera Catalana, grup 9: Vilomara-Deportivo Paraguay

Quarta Catalana, grup 8: Balenyà-Castellterçol

Quarta Catalana, grup 15: Sport Castellgalí-Can Trias B i San Lorenzo-Manresa B

Quarta Catalana, grup 16: Olvan-Casserres, Sant Llorenç de Morunys-Balsareny B, Alt Berguedà-Vilada i Montmajor-Puigcerdà

Quarta Catalana, grup 17: Callús B-Castellnou, Castellbell i el Vilar-Santpedor i Valls de Torroella-Balconada

Quarta Catalana, grup 27: Rebrot-La Llacuna

Pel que fa a la Federació Catalana de Bàsquet, els partits de categories més altes que s'havien de jugar aquest dissabte eren:

Super Copa masculina: CB Artés-Santfeliuenc

Primera Catalana masculina: CB Castellet-Temple Horta

Primera Catalana femenina: Reus Deportiu-Mecvil Manresa CBF B

