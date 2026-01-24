Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toni Bou tanca un altre capítol victòriós en superar Hemingway al Mundial de X-Trial per un sol punt

El pierenc pateix fins a l'última zona per derrotar el britànic, que aquest dissabte feia vint anys, en la prova que es disputava a Leeds

Toni Bou ha hagut de patir a casa del seu jove rival anglès

Jordi Agut

Manresa

Toni Bou (Montesa) ha estat a punt de perdre una prova del Mundial de X-Trial i això és notícia. El culpable ha estat el jove britànic Harry Hemingway (Beta), que justament aquest dissabte feia 20 anys i que s'ha volgut regalar un triomf sobre el campió del món en la sisena prova del campionat, que s'ha disputat justament a Anglaterra, a Leeds. Al final, però, Bou ha resistit l’empenta local i ha acabat sumant una altra victòria, ni que només hagi estat per un punt.

En la final, el pilot local ha començat dominant després de dues zones, però ha comès una errada en la quarta que li ha acabat costant la victòria. Al final, Bou va ha acumulat 10 punts per 11 de Hemingway. En l’última zona, va fer-ne dos de penalització i ha estat a punt de cedir el triomf. El tercer lloc del podi ha estat per al basc Jaime Busto (Gas-Gas), qui ha totalitzat 17 punts pels 20 de Gabriel Marcelli, que ha estat quart.

En el Mundial, Bou ja suma 115 punts. Marcelli conserva el segon lloc, amb 81, només set més que els 74 de Busto. Hemingway ocupa el quart lloc, ara amb un total de 50 punts.

