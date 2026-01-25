El Berga supera per la mínima el Vilanova en un partit intens (1-0)
Un solitari gol d'Oriol Ruiz a l'inici de la segona meitat dona tres punts als berguedans, que es mantenen a la segona posició del grup
El Berga va aconseguir tres punts lluitats contra el Vilanova del Camí (1-0) en un duel on els locals van patir més de l'esperat per sumar els tres punts davant un equip anoienc lluitador, però trenca la ratxa de tres partits sense conèixer la derrota. Els berguedans es mantenen segons a la classificació, a tres punts del líder, el Fundació Terrassa. Els vilanovins són penúltims, a set punts de la zona de permanència, tot i que encara tenen un partit pendent davant el Sant Quirze del Vallès.
El partit va començar amb igualtat. El conjunt berguedà tenia el domini de la pilota, malgrat no acabar d'estar del tot precisos amb les passades, i van gaudir de les millors ocasions de la primera meitat. Per l'altra banda, els anoiencs defensaven en un bloc endarrerit, cedint la possessió però incomodant la conducció de pilota de l'equip berguedà, defensant sòlidament i tenint aproximacions de perill a través de les transicions i els ràpids contracops.
A la segona meitat, els locals van fer una passa endavant. Al minut 56, Guille Martínez feia una centrada en una jugada assajada en un llançament de córner i Oriol Ruiz rematava per anotar el que va ser l'últim gol del partit. Els vilanovins van haver de fer una passa endavant, a la recerca de l'empat. Els locals defensaven els tres punts i van tenir un parell d'ocasions per fer el segon que no van aconseguir materialitzar. A l'altra àrea, Enric Sánchez va ser decisiu per evitar el gol anoienc després de diverses ocasions. Els berguedans van acabar patint davant uns anoiencs bolcats a l'atac, però es van acabar emportant els tres punts.
CE BERGA: E. Sánchez, Sonko, Ruiz, Cáceres (Ceesay 71’), Baldeh (Donat 83’), Puigbò, Hualpa, A. Hernández (Mulero 61’), Castaño (O. Hernández 46’), Artigas (I. Sánchez 83’ (U. Sánchez 89’)) i Martínez.
CF VILANOVA DEL CAMÍ: Orozco, Pujol (Cruz 86’), D. Rodríguez (Prieto 71’), Vidal, Segovia (Díaz 83’), Novoa (García 54’), Ortiz (M. Rodríguez 46’), Bisbal, Ó. Simón (Zamora 46’), Gallardo i A. Simón (Trenado 54’).
ÀRBITRE: Jesús Martínez, auxiliat per Pol Ribas i Matías Colmán.
GOL: 1-0 Ruiz min 56.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna