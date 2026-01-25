Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)
Les urgellenques allunyen l'equip madrileny i el descens a tres partits gràcies a la seva solidesa i igualen amb la zona de play-off
El Cadí la Seu ha derrotat el Movistar Estudiantes (79-68) i ha obtingut la vuitena victòria a la lliga, un triomf que el deixa tres per damunt del seu rival en aquest enfrontament i també amb la zona de descens, que marca l'Araski. La solidesa de l'equip d'Isaac Fernández ha permès controlar en tot moment les col·legials, que han anat sempre per darrere i que, tot i que s'han posat a tres punts faltant quatre minuts i mig (65-62) no ha pogut aguantar l'embranzida final de les locals, liderades per Aguilar i Gervasini.
De tota manera, el Cadí ha hagut de lluitar la victòria i trobar bons moments de jugadores com Anna Palma, al final del segon quart, o de Niare, més regular durant tot el duel. Només Buhner, autora de 23 punts, i Osma, han plantat cara en la tornada d'Irati Etxarri a la Seu. El Cadí queda ara empatat amb el Baxi Ferrol, a qui visitarà en el proper partit, i l'IDK en la lluita per l'última plaça d'eliminatòries de post-temporada.
CADÍ LA SEU: Aguilar 9, Gervasini 12, Palma 9, Ridard 5, Niare 17 -cinc inicial- Gonzales 2, Raventós 10, Mata 4, Morales 3, Holingshed 8
MOVISTAR ESTUDIANTES: Berkani, Buhner 23, Camilion 8, Osma 14, Ezeigbo 8 -cinc inicial- Stanacev 2, Latorre, Etxarri 8, Erikstrup 2, Crozon 3
ÀRBITRES: Morales, Martínez i Remisa
PARCIALS: 20-16, 39-37, 57-52, 79-68
