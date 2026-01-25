Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)

Les urgellenques allunyen l'equip madrileny i el descens a tres partits gràcies a la seva solidesa i igualen amb la zona de play-off

Regina Aguilar, decisiva en el tram final, intenta escapar-se de Camilion

Regina Aguilar, decisiva en el tram final, intenta escapar-se de Camilion / Agustí Peña/Sedis Bàsquet

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Cadí la Seu ha derrotat el Movistar Estudiantes (79-68) i ha obtingut la vuitena victòria a la lliga, un triomf que el deixa tres per damunt del seu rival en aquest enfrontament i també amb la zona de descens, que marca l'Araski. La solidesa de l'equip d'Isaac Fernández ha permès controlar en tot moment les col·legials, que han anat sempre per darrere i que, tot i que s'han posat a tres punts faltant quatre minuts i mig (65-62) no ha pogut aguantar l'embranzida final de les locals, liderades per Aguilar i Gervasini.

De tota manera, el Cadí ha hagut de lluitar la victòria i trobar bons moments de jugadores com Anna Palma, al final del segon quart, o de Niare, més regular durant tot el duel. Només Buhner, autora de 23 punts, i Osma, han plantat cara en la tornada d'Irati Etxarri a la Seu. El Cadí queda ara empatat amb el Baxi Ferrol, a qui visitarà en el proper partit, i l'IDK en la lluita per l'última plaça d'eliminatòries de post-temporada.

CADÍ LA SEU: Aguilar 9, Gervasini 12, Palma 9, Ridard 5, Niare 17 -cinc inicial- Gonzales 2, Raventós 10, Mata 4, Morales 3, Holingshed 8

MOVISTAR ESTUDIANTES: Berkani, Buhner 23, Camilion 8, Osma 14, Ezeigbo 8 -cinc inicial- Stanacev 2, Latorre, Etxarri 8, Erikstrup 2, Crozon 3

ÀRBITRES: Morales, Martínez i Remisa

PARCIALS: 20-16, 39-37, 57-52, 79-68

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  3. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  4. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  5. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  6. Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
  7. La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
  8. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis

Diego Ocampo: "Reyes i Brooks són un gran exemples pels jugadors joves"

Diego Ocampo: "Reyes i Brooks són un gran exemples pels jugadors joves"

Què és CBP, el cos federal desplegat junt amb ICE a Minneapolis i els agents del qual han matat Alex Pretti

Què és CBP, el cos federal desplegat junt amb ICE a Minneapolis i els agents del qual han matat Alex Pretti

El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)

El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)

Juanma Lorente, advocat laboralista: “En vacances també et corresponen els plusos, no en pots cobrar menys”

Juanma Lorente, advocat laboralista: “En vacances també et corresponen els plusos, no en pots cobrar menys”

El Baxi Manresa resisteix les envestides d'un Andorra molt necessitat (91-84)

El Baxi Manresa resisteix les envestides d'un Andorra molt necessitat (91-84)

Elisenda Alamany serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de Barcelona en unes primàries sense rival

Elisenda Alamany serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de Barcelona en unes primàries sense rival

Les millors fotos del Baxi Manresa-Andorra

Les millors fotos del Baxi Manresa-Andorra

El sacerdot jesuïta Peris, abusador confés de nens catalans i bolivians, no serà jutjat

Tracking Pixel Contents