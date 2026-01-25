Tercera FEB, grup C-B
El CB Navàs es desfà del CB Andratx a domicili (72-88)
A la segona meitat, els bagencs van resultar inabastables per als mallorquins
El CB Navàs Viscola es va desfer del CB Andratx (72-88) sense massa dificultats en el partit corresponent a la quinzena jornada per sumar, així, la dotzena victòria de l’exercici. Els locals van aguantar el ritme que imposaven els d’Isidre Suau al llarg de la primera meitat. Tanmateix, en el segon acte, els bagencs ja van resultar inabastables per a la formació mallorquina.
Tot i ser un equip que ocupa les places de descens, els desplaçaments a les illes comporten un viatge en avió d’hora al matí que sempre resulta feixuc. Així i tot, el Navàs va sortir amb les idees clares, però no aconseguien desempallegar-se del tot dels locals. La superioritat no es va plasmar en l’electrònic fins ben arribat el tercer període.
Com acostuma a ser habitual, els bagencs van sortir a totes dels vestidors amb l’objectiu de deixar encarat aviat el partit. La diferència entre ambdues formacions va superar les dues desenes i Suau va aprofitar el moment per fer rotacions i donar minuts a tots els jugadors. El joc va ser tan coral que només un home es va quedar sense anotar i cinc van superar el doble dígit en anotació: Keita, Bataller, Monés, Montagut i Fall.
La distensió va propiciar que els mallorquins s’adjudiquessin l’últim parcial, ja de forma intranscendent.
La pròxima jornada el CB Navàs tornarà a desplaçar-se per jugar contra el CB Cornellà, el dissabte 30 de gener a les 7 de la tarda.
Fitxa tècnica
CB ANDRATX: Zustovich 9, Catany 4, Martínez 12, Bennassar 10, Valles 21 -cinc inicial- Rebollo 2, Jover 7, Diallo 5, Van Zuuren, Bauza 2, Pons, Hidalgo
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 14, Bataller 12, Monés 12, Zhuravlov 8, Montagut 16 -cinc inicial- Fall 12, Albà 6, Louassa, Saló 1, Ribera, Juncadella 6, Martí 1
ÀRBITRES: Cervero i Govea
PARCIALS: 16-20, 34-43, 48-69, 72-88
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central