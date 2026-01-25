Gimnàstica artística
El Club Egiba i l'Abrera obtenen un important nombre de podis en el Vila de Santa Pau de gimnàstica artística
Les manresanes obtenen dotze medalles i les del Baix Nord, deu més en les categories Via Olímpica 1 i 3.
Regió7
El Club Egiba de Manresa i l'Abrera van pujar dotze i deu vegades al podi, respectivament, en les categories de Via Olímpica 1 i 3 de la primera edició del torneig Vila de Santa Pau.
En Via Olímpica 1, el conjunt format per Bruna Ball-llosera, Zoe Cortés, Daniela Marroig, Ginebra Brunet i Júlia Guilanyà va vèncer en la classificació general amb 116,300 punts. L'Abrera, amb Minoa Tao, Cloe Velasco, Alèxia Pérez i Lola Díaz va ser tercer, amb 110,100.
En la classificació individual, Ball-llosera va ser segona i Cortés, tercera. En aparells, pel que fa a les manresanes, Ball-llosera va ser primera en terra, segona en salt i tercera en barra i Marroig va guanyar la barra i va quedar subcampiona en terra. Per les abrerenques, Tao va ser tercera en salt i segona en paral·leles.
Pel que fa a la Via Olímpica 3, l'Abrera, amb Aina Torres, Marina Morales i Lucía Lara, va vèncer amb 100,800 punts i l'Egiba, amb Abril Guilanyà, Naira Muixí, Bet Roca, Júlia Menor i Sira Muixí va ser segon, amb 91,250.
En els aparells, per a les manresanes Guilanyà va guanyar en salt i va ser segona en terra i Naira Muixí va quedar tercera en salt. Per a les abrerenques, Aina Torres va guanyar en paral·leles, barra i terra i va ser tercera en salt i Morales va quedar segona en paral·leles i tercera en barra.
