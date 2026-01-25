Atletisme
Doble títol estatal per autonomies de cros per al CA Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa
Júlia Solé i Anna Torras, el club anoienc, i Marina Guerrero i Mireia Guarner, del bagenc, formen part de la selecció de Catalunya que s'imposa a la prova d'Almodóvar del Río, a Còrdova
L'atleta berguedà de l'Avinent Gonçalo José Sousa obté la plata per equips en la categoria sub-23 després de ser sisè en la cursa
El Club Atlètic Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa han tingut doble representació al capdamunt del podi del Campionat d'Espanya per autonomies de cros, que s'ha disputat aquest diumenge a Almodóvar del Río, a Còrdova, en un circuit totalment enfangat de 8.741 metres de llargada. Júlia Solé i Anna Torras, del club igualadí, i Marina Guerrero i Mireia Guarner, del manresà, han format part del quintet campió al costat de l'atleta de l'Hospitalet Atlètic Clara las Heras.
Així, Catalunya ha acumulat 24 punts provinents de les posicions de les seves competidores, tot i que cap d'elles no ha pogut accedir al podi. Les millors han estat les igualadines, ja que Solé ha estat cinquena (35.16) i Torras, vuitena (35.17). Guerrero ha quedat onzena (36.23) i Guarner, 17a (36.58). Las Heras, per la seva banda, ha quedat 13a, amb 36.38.
El combinat català ha superat Castella-la Manxa, segona amb 36 punts, i Madrid, tercera amb 39. El triomf individual ha estat per a l'asturiana Isabel Barreiro (34.17), per davant de la balear Andrea Romero (34.20) i Claudia Corral (Castella i Lleó).
La fita és important per a un equip català femení que feia quinze anys que no es proclamava campiona. En homes, l'equip català ha quedat segon amb 40 punts, per darrere de Castella-la Manxa i per davant de Castella i Lleó.
Plata berguedana sub-23
Per la seva banda, un altre atleta de l'Avinent, el berguedà Gonçalo José Sousa, ha aconseguit la medalla de plata per equips en la competició sub-23, després de cobrir els 6.981 metres del recorregut en un temps de 23.58. Sousa ha estat el segon dels catalans, just després d'Aleix Vives.
Catalunya ha acumulat 23 punts, pels 13 de Castella-la Manxa, qui ha guanyat, i per davant de Madrid, tercer amb 31. La victòria ha estat per al castellano-lleonès Rubén Leonardo Gutiérrez (23.14), per davant de dos castellano-manxecs, Mesfin Escamilla (23.20) i Unai Naranjo (23.22).
