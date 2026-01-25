Futbol | Tercera Federació
Victòria per la mínima per enganxar-se al grup de dalt
El CE Manresa guanya al Congost la UE Vilassar per 1 a 0 amb gol de Bamta al minut 90
Els manresans, que sumaven quatre jornades sense vèncer, se situen tercers
El Vilassar semblava un bon rival per tornar a la victòria, després de quatre jornades sense sumar els tres punts. Situat a mitja taula i l’equip contra qui els manresans havien sumat els primers tres punts, a la segona jornada (2-3). Li ha costat lo seu al CE Manresa, que fins al minut 90 no ha aconseguit batre la porteria de la UE Vilassar en un partit molt fluix dels dos equips. La victòria puja el Centre d’Esports al tercer lloc, després dels empats del Badalona al camp del Cerdanyola (2-2) i de l’Hospitalet a casa contra el Mollerussa (0-0).
Sergi Trullàs ha repetit alineació per tercer partit consecutiu. Des del seu debut contra el Cornellà, en què va disputar els últims 25 minuts, Èric Montes s’ha guanyat la titularitat al mig centre, fent parella amb Carlos Portero. El manresà, mancat de to físic després d’una lesió de llarga durada al genoll quan era a l’Algesires que el va tenir fora del camp fins al novembre, encara no ha pogut completar els 90 minuts. També se li aprecia la manca de ritme competitiu i la necessitat d’adaptar-se a una categoria que es nota que no és la seva per imposar la seva qualitat tècnica i tàctica. Apareix sempre ben situat, s’ofereix i distribueix amb criteri. La tornada a les convocatòries de Momoh i Bamta, que a les últimes jornades han gaudit de minuts, no han desplaçat a la banqueta ni a Badr, ni a Ayoub.
Àlex Iglesias ha estat homenatjat en motiu del seu partit número 100 amb el primer equip del CE Manresa aquest diumenge.
La primera ocasió de gol l’ha tinguda el Vilassar, al quart d’hora de partit. Una pèrdua en defensa ha acabat a peus d’Izan Sarmiento, que pujava sol per a dreta. L’exjugador del Centre d’Esports ha xutat malament i la pilota ha sortit molt desviada, per sobre del travesser.
Ha estat una jugada aïllada perquè els manresans havien sortit bé, amb el control de la pilota i el joc instal·lat al camp maresmenc. Però, a l’equip li costa generar perill i, encara més,transformar les ocasions.
Com si aquella oportunitat hagués espantat els futbolistes de Sergi Trullas, el partit ha entrat en un no res inesperat. El sol feia estona que s’havia amagat. El joc era un despropòsit que el fred i el vent que bufava al Congost feien difícil d’empassar. Calia una jugada que el trenqués. O l’arribada al descans amb tothom al racó de pensar.
Podia haver estat una enganxada entre Montes i Borra o una rematada de Badr que el defensa ha enviat a córner o la de cap de Matheus que l’ha seguit i que Biel Escribano ha tret amb la punta dels dits. No han servit per trencar la gelor ni per moure el marcador, però han animat l’arribada de la mitja part.
No ha semblat que el pas pels vestidors hagués fet reflexionar els dos equips. La pilota seguia anant d’un camp a l’altre sense control, més estona a l’aire que no pas a la gespa. El mig del camp no combinava, com si hagués desistit d’ordenar el caos, i els davanters facilitaven la feina de les defenses.
A partir de l’hora de joc han començat els canvis. El primer a remoure l’equip ha estat el tècnic visitant, Dani Pérez. Trullàs ha passat a jugar amb defensa de tres, amb Èric Montes entre Matheus i Toni Badia, amb Nico Olmedo i Àlex Iglesias avançats al mig del camp. Al minut 69, Munells ha entrat per Èric Montes i ha estat Matheus qui s’ha situat al mig. També el sol ha tret el cap, encara tímid i poc convençut.
Ha sortit Bamta amb un quart d’hora per davant. El partit s’esllanguia sense cap ocasió clara. Un contracop d’Izan Sarmiento, ben resolt per Pulido, atent a la sortida, i un xut a la mitja a la mitja volta de Moha Ezzarfani era tot el que s’hi aproximava. Fins que al minut 90 Bamta ha caçat una pilota extraviada al mig de l’àrea i ha engaltat una gardela al mig de l’àrea, inabastable per a Biel Escribano, i que ha servit per retornar el CE Manresa a la victòria i trencar la ratxa de quatre partits sense guanyar.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
- La neu torna a la Catalunya Central i arriba fins a Manresa
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova