El Gimnàstic de Manresa juvenil s'enfonsa i es manté en descens (1-4)
El Gimnàstic de Tarragona aconsegueix el primer triomf a domicili en un duel directe, i els manresans perden una oportunitat única per sortir del descens
El Gimnàstic de Manresa juvenil va caure en un partit directe davant el Gimnàstic de Tarragona (1-4). Els manresans van ser superats en tot moment pel conjunt tarragoní, que no havia aconseguit cap triomf a domicili fins aquest duel. Ara, els manresans es mantenen tretzens, a només un punt de la zona de permanència, però veuen com els grana s'escapen i perden una oportunitat de sortir de la zona de perill.
En un camp xop per la pluja, els tarragonins van sortir a competir i els manresans van sortir mes espessos, fet que va fer que els primers compassos fossin de domini visitant. Al cap de vint minuts, els visitants llançaven un córner i els manresans no aconseguien treure la pilota de l'àrea, fins que li va caure a Edgar Kante i la va empènyer a la xarxa per obrir el marcador. Només set minuts després, José Javier Martínez pentinava lleugerament un llarg servei de banda al primer pal i l'introduïa al fons de la xarxa. Els manresans estaven imprecisos i no aconseguien arribar amb perill a la porteria rival.
A la segona meitat, els manresans van agafar impuls i van anar a l'atac, a la recerca d'un gol que els apropés a l'empat, però no van aconseguir xutar a porteria amb perill. Quan faltaven vint minuts pel final del partit, amb els bagencs bolcats a l'atac, Joel Pérez va aprofitar una pilota llarga, va superar el seu marcador i va definir davant el porter per fer el 0-3 i sentenciar l'enfrontament. Deu minuts més tard, els tarragonins feien el quart, gràcies a una intercepció de la pilota de Joan Ribes que va acabar a la xarxa. Els manresans van aconseguir el gol de l'honor quan Iker Adell va introduir-se, en pròpia porteria, una centrada lateral, però no hi va haver temps per més.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Alsina, Arnau, Monsó, Nkosi, Ibars, Sannoh, Deluchi, Galobardes, Rico i Domínguez.
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA: Amigó, Enric, Anglès, Kante, Adell, Navarro, Martínez, Cantó, Knidil, Alves i Vargas.
ÀRBITRE: Sergi Rimbau, auxiliat per Martí Salas i Adam El Hassani.
GOLS: 0-1 Kante min 22, 0-2 Martínez min 29, 0-3 Perez min 74, 0-4 Ribes min 81, 1-4 Adell (pp) min 83.
