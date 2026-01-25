Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Lliga Femenina 2

Un Manresa CBF solvent bat el Barakaldo a fora (53-57)

És la tercera victòria consecutiva per a les bagenques, que ja miren cap amunt

En la pròxima jornada reben el líder de la categoria, el Maristas Corunya

Mariona Teixidó i Maria Sall en una jugada de bloqueig directe

Mariona Teixidó i Maria Sall en una jugada de bloqueig directe / Arxiu/Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF travessa el millor moment de la temporada. En el duel corresponent a la quinzena jornada de l’LF2, les bagenques van encadenar el tercer triomf consecutiu després de superar el Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo (53-57) en una demostració de solvència i caràcter. Tot i protagonitzar un inici erràtic, en el segon període van entomar el lideratge i ja no el van deixar escapar.

Semblava que en el partit hi haguessin moltes coses en joc, potser per la igualtat a la classificació. La cosa és que els primers compassos van ser tètrics i amb un marcador molt escarransit. En aquest context, les basques van imposar-se en un primer període nefast en atac per a les bagenques. A poc a poc però, la paciència i el bon fer defensivament van donar una dosi de confiança vital a les jugadores de Marc Rovirosa. Van capgirar el marcador i, a partir de llavors, van jugar amb la tranquil·litat de veure’s al davant, tot i la superioritat física i de fons d’armari de les adversàries. La diferència favorable a les bagenques va arribar a superar la barrera dels deu punts, si bé les locals van intentar assaltar el lideratge fins al final.

Notícies relacionades

El pròxim partit de les manresanes serà el dissabte 30 de gener contra el líder de la categoria, el Maristas Corunya.

Fitxa tècnica

HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO: Maguire 10, Tomàs 11, Carral 2, Ibáñez, Diop 5 -cinc inicial- Barneda 10, Moyano 3, Pérez 4, Bieg 3, Garcia 2, Diaw 3

MANRESA CBF: Ortas 7, Sall 7, Garcia 12, Gener 2, Zafra 7 -cinc inicial- Beltran, Almasque 4, Teixidó 11, Martí 7

ÀRBITRES: López i Junco

PARCIALS: 10-5, 18-24, 32-40, 53-57

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents