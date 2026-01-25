La Pirinaica domina i derrota el Castellar (3-0)
L'equip manresà confirma la bona dinàmica de les darreres jornades, supera el quart classificat i es reenganxa als equips de la part alta de la classificació
La Pirinaica va aconseguir una victòria molt necessària davant el quart classificat, el Castellar (3-0), i consolida les bones sensacions de les darreres jornades. Els manresans, que van ser superiors en defensa i efectius en atac, s'enfilen a la vuitena posició, a sis punts del descens i a cinc dels vallesans.
Els locals van començar el partit amb un ritme alt, sense tenir el domini de la pilota però amb intensitat i superioritat a les dues àrees. Al minut quinze, Albert de Verdonces rebia la pilota en un llançament de banda i la seva centrada arribava a Dani Santiago, que l'enviava a la xarxa i obria la llauna. Els vallesans van intentar reaccionar, però l'equip de Romans Carrillo va saber mantenir el domini i els visitants no van aconseguir tenir gaires ocasions.
Els de la Mion van tenir encara més domini de la pilota a la segona meitat, i de seguida es va traduir amb ocasions. Al cap de set minuts de la represa, en una transició, Max Morell es quedava sol davant del porter, i feia una passada perquè Roger Alsina arribés i definís a porteria. La reacció dels visitants no es feia esperar i, pocs minuts després, el col·legiat assenyalava penal en contra de la Pirinaica. Dani del Río es va posar la capa d'heroi i va aturar la pena màxima. Al cap de pocs minuts, Ansu Bojang provocava un penal favorable, ara sí, als manresans, i Jesús Peñarrubia el convertia per deixar encarrilat el partit. Els minuts finals van ser menys intensos i els locals van tenir un parell d'ocasions per ampliar la distància que no van poder materialitzar. Els castellarencs també en van tenir una, però Del Río va neutralitzar el perill.
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces (Ponce 74’), J. Vinasco (Altimira 56’), Nocete, Peñarrubia (C. Vinasco 65’), Morell (Puentes 65’), Bojang, Santiago, Alsina, Samper i Djibo.
UE CASTELLAR: Martín, Silvestre (Ibáñez 74’), Roldán, Belmonte, M. Expósito, León, Luque, Sánchez (Fernandez 56’), Álvarez, Merino (Simón 65’) i N. Expósito.
ÀRBITRE: Raul Rivera, auxiliat per Ashraf Aoula i Arnau Andrés.
GOLS: 1-0 Santiago min 15, 2-0 Alsina min 52, 3-0 Peñarrubia (p) min 65.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central