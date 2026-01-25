Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera FEB, grup C-A

Superba victòria a casa d’un CB Igualada de deu (92-73)

Els de Víctor Belenguer se sobreposen a un inici tou en defensa i acaben apallissant l’UE Sant Cugat gràcies a uns magnífics segon i tercer quarts

Eduard Tejero, autor de 24 punts, efectua un llançament durant el matx

Eduard Tejero, autor de 24 punts, efectua un llançament durant el matx / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Monbus-CB Igualada va sumar la desena victòria del curs al grup C-A de Tercera FEB amb una superba exhibició a Les Comes davant l’UE Sant Cugat-Occident (92-73), formació instal·lada a la zona mitjana de la taula. Els anoiencs es van sobreposar a un inici tou i irregular per acabar apallissant els seus adversaris gràcies a uns magnífics segon i tercers quarts.

El conjunt dirigit per Víctor Belenguer va iniciar el matx amb un 5-0 que va ser respost ràpidament pels vallesans, els quals van entomar la iniciativa (11-17, min. 5). A partir d’aquí, però, l’Igualada es va posar a treballar defensivament, fet que els va permetre imposar la seva superioritat. De fet, al final del primer episodi del duel ja manava per un punt.

En atac, la brollant producció ofensiva que havien acreditat els primers deu minuts es va mantenir al mateix nivell durant el segon i el tercer període. Amb una diferència superior als vint punts, en un últim quart de tràmit i gestió, els amfitrions van ser capaços d’evitar cap revifalla visitant i segellar un important triomf abans de viatjar, la pròxima jornada, a les Illes Balears per retre visita a l’Immo Sa Marina Ciutat d’Inca Bàsquet.

Fitxa tècnica

MONBUS-CB IGUALADA: Benito 5, Fons 8, Cumelles 21, Tejero 24, Quintana 13 -cinc inicial- Bernadí, Enrich 2, Sala 11, Latorre, Baltà 6, Marbà, Aliaga 2

UE SANT CUGAT-OCCIDENT: Amabilino 18, Pilan 7, González 9, Casaú 8, Bonazebi 10 -cinc inicial- López, Guillen 5, Iruela 7, Hagenares 4, Feixa, Gandol 3, Neale 2

ÀRBITRES: Elorz i González

PARCIALS: 27-26, 50-37, 75-53, 92-73

