Atletisme | Pista Curta Sub23
Ona Bonet, Mar Planas, Jan Díaz, Martí Serra i Clement Darques, campions de Catalunya
Regió7
Fins a dotze medalles es van penjar els atletes de la Catalunya Central en el Campionat de Catalunya Sub23 disputat aquest cap de setmana a la Pista Coberta Carme Valero de Sabadell, amb cinc d’or, quatre de plata i tres de bronze.
Els nous campions de Catalunya van ser les atletes Ona Bonet (Nike) en salt (1,72 m) i Mar Planas (CAI) en triple salt (11,64 m), i els atletes Martí Serra (Avinent Manresa) en perxa (5,42 m, nou rècord del campionat), Jan Díaz (Atletismo Albacete) en llargada (6,96 m) i Clement Darques (Avinent Manresa) en pes (12,78 m).
Les quatre medalles de plata les van guanyar Biel Cirujeda (Avinent Manresa) en els 400 mll (48.33), Antoni González (CAI) en alçada (2,06 m), Carla Bisbal (CAI) en els 1500 mll (4:38.13) i Irma González (CAI) en pes (11,02 m).
I les medalles de bronze se les van penjar Carlos Mestre (Avinent Manresa) en els 800 mll (1:55.84), Oriol Vergés (Avinent Manresa) en els 400 mll (48.82) i Aina Eberlé (CAI) en l’alçada (1,60 m).
