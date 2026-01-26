Esquaix
Bernat Jaume, d'Igualada, cau contra el número 2 del món al Torneig de Campions
El jugador d'esquaix anoienc no va poder amb el neozelandès Paul Coll a la icònica pista situada a l'Estació Central de Manhattan
El jugador d'esquaix igualadí Bernat Jaume continua demostrant que ha encetat la temporada en un gran estat de forma. En la seva darrera participació en un torneig, l'anoienc va caure als vuitens de final contra el neozelandès Paul Coll, número 2 del rànquing mundial, al prestigiós Torneig de Campions. Una bona actuació que li serveix per situar-se al número 33 del món, i escalar per primera vegada fins al capdamunt del rànquing estatal.
Jaume va entrar a última hora a un dels torneigs més icònics i rellevants del circuit mundial, que té la particularitat que es disputa a l'Estació Central de Manhattan. Una competició considerada com una de les més prestigioses no només per la seva història, sinó pel gran nivell que acostuma a presentar. Només comparable als Mundials que enguany es disputaran a El Caire, Egipte.
A la ronda de setzens de final, el jugador d'esquaix anoienc va aconseguir derrotar el britànic Declan James. No va ser fàcil, ja que l'igualadí va haver de remuntar un primer joc en contra per acabar-se imposant per 3 jocs a 1. El primer se'l va adjudicar James per 12-14, però Jaume es va saber refer en els tres jocs següents encadenant un 11-7, 17-15 i 11-4 per passar de ronda.
Però el Torneig de Campions és conegut precisament pel gran nivell dels seus participants, i l'anoienc es va haver d'enfrontar a vuitens contra el número 2 del rànquing mundial, Paul Coll. El jugador neozelandès va demostrar que es troba en un gran moment, i malgrat que no va tenir fàcil guanyar el primer joc (8-11), es va acabar imposant en els dos següents jocs per 3-11 i 4-11. Un resultat que esperona Bernat Jaume a continuar creixent al primer nivell de l'esquaix mundial.
