La imatge inèdita de Laporta sota l'aiguat al Camp Nou: “El presi va aguantar com un campió”
L'aiguat i la calamarsa que va caure a Barcelona pocs minuts abans de les 18 hores va afectar la llotja de l'encara inacabat estadi
Jaume Marcet
La tromba d’aigua i el granís que va impactar diumenge a Barcelona pocs minuts abans de les sis de la tarda va afectar la llotja de l'encara inacabat de l'Spotify Camp Nou. "El presi va aguantar com un campió", així va respondre Marc Casadó quan a DAZN li van ensenyar les imatges de la llotja després de la tromba d’aigua que va caure a l'estadi en el tram final del Barça 3 - Oviedo 0.
Les obres perquè el nou Spotify Camp Nou estigui completament acabat encara trigaràn molt i, tot i que s’hagi recuperat la normalitat de jugar a l’estadi que es va inaugurar el 1957, tothom és conscient que hi ha incomoditats per superar. La climatologia no va acompanyar i, tot i que semblava que diumenge seria un dia molt més agradable, la pluja, el vent i el granís van influir en el partit.
Als jugadors, els últims minuts se’ls van fer molt llargs. Casadó va reconèixer que va demanar a l’àrbitre donar per acabat el partit sense aplicar el temps afegit, i Flick també ho va suggerir al quart àrbitre. Ho van patir els futbolistes i tècnics sobre la gespa, els espectadors als seus seients i els directius a la llotja.
A la zona noble de l'inacabat Spotify Camp Nou, els convidats al partit, així com els directius d’ambdós clubs, es van mullar com mai. En l’estat actual de les obres, amb un estadi apte per a 45.000 espectadors, la coberta encara no és una realitat i, en cas de pluja, a la llotja es mullen com els espectadors que no són de la Tribuna s’han mullat sempre.
La imatge de Joan Laporta i els seus directius, així com del president de l’Oviedo, Martín Peláez, suportant estoicament el xàfec, és una de les imatges més curioses de la jornada. Una imatge que es pot repetir en més ocasions.
