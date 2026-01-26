Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Voleibol | Primera Divisió espanyola

Tercer triomf consecutiu del Vòlei Manresa que l’aferma al quart lloc

S'imposa per 1 a 3 a la pista del Club Vòlei Barberà

L'equip de l'AE Vòlei Manresa a la pista del CV Barberà

L'equip de l'AE Vòlei Manresa a la pista del CV Barberà / AEV Manresa

Regió7

Manresa

L’AE Vòlei Manresa va obtenir a la pista del CV Barberà (1-3) el tercer triomf consecutiu que l’aferma a la quart posició del Grup B de la Primera Divisió espanyola. Els manresans es mantenen invictes en aquesta segona volta. La setmana que ve, a l’Ateneu les Bases, rebran el CV Reus, l’equip que tenen just per davant a la classificació.

El partit va ser molt igualat, amb els tres primers sets decidits per la mínima: 25-23, 24-26 i 24-26. Amb l’1 2 a favor, l’equip dirigit per Dídac Martínez va dominar des de l’inici el quart set que es va emportar per un còmode 17-25.

Notícies relacionades

«La clau va ser el segon i el tercer sets. En el primer, els vallesans van estar molt encertats. Van sortir animats perquè havien fet la presentació dels equips i el públic va collar molt. El segon i el tercer van ser també molt igualats, però els petits detalls van caure a favor nostre perquè en el tram final vam ser molt sòlids», va explicar Martínez que també va destacar el debut de la «perla de la base Sergi Fernàndez. Aquest jugador forma part del programa d’alt rendiment català.

